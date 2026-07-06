A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming
El cuadro de Cristiano Ronaldo se mide con el conjunto hispano por los octavos del Mundial.
Durante este lunes continúan los cruces por los octavos de final del Mundial 2026, donde el primer partido del día enfrenta a Portugal con España.
El cuadro de Cristiano Ronaldo viene de eliminar a Croacia con un resultado 2-1, mientras que los hispanos hicieron lo propio al conseguir un marcador 3-0 contra Austria.
Cuándo juega Portugal vs. España
El partido de Portugal contra España es este lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile.
Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos, para este compromiso.
Dónde ver a Portugal vs. España
El partido de Portugal contra España se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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