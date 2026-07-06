A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @cristiano

Durante este lunes continúan los cruces por los octavos de final del Mundial 2026, donde el primer partido del día enfrenta a Portugal con España.

El cuadro de Cristiano Ronaldo viene de eliminar a Croacia con un resultado 2-1, mientras que los hispanos hicieron lo propio al conseguir un marcador 3-0 contra Austria.

Cuándo juega Portugal vs. España

El partido de Portugal contra España es este lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos, para este compromiso.

Dónde ver a Portugal vs. España

El partido de Portugal contra España se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.