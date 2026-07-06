Tasas hipotecarias han mostrado una reducción sostenida desde mayo de 2024, ubicándose en mayo de este año en 3,96%.

En medio del grave déficit de viviendas que hay en el país, un reporte de la la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) determinó que el precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas.

De acuerdo al informe que analiza la evolución del mercado hipotecario, entre 2002 y 2023, el Índice de Precios de la Vivienda aumentó 170%, mientras que los ingresos reales de los hogares crecieron solo 57%, “ampliando de forma sostenida la brecha entre ambos indicadores”.

“El principal desafío para acceder a una vivienda hoy no está en las condiciones de financiamiento, sino en el creciente desfase entre el precio de las viviendas y los ingresos de los hogares”, señaló el gremio bancario en el documento.

Como consecuencia de ese desfase, la carga financiera para adquirir una vivienda equivalente aumentó 56%: “ si en 2002 un hogar destinaba el 25% de sus ingresos al pago del dividendo, en 2025 esa proporción ascendió al 39,1% , incremento explicado principalmente por el mayor valor de las viviendas”, indicó la ABIF.

El informe también muestra que las condiciones de financiamiento se han mantenido relativamente estables.

La mediana del porcentaje de financiamiento (LTV, por su sigla en inglés) continúa situada en torno al 80%, equivalente a un pie cercano al 20%, mientras que cerca del 35% de las nuevas operaciones presenta un financiamiento superior al 80%.

Las tasas hipotecarias, en tanto, han mostrado una reducción sostenida desde mayo de 2024 y se ubicaron en mayo de este año en 3,96%, su menor nivel de los últimos años.

“Si bien esta trayectoria contribuye a mejorar las condiciones de acceso al crédito, no alcanza a compensar el fuerte incremento acumulado en el precio de las viviendas ”, planteó el reporte.

En paralelo, dijo el gremio, el subsidio a la tasa hipotecaria continúa mostrando una alta utilización. Al 19 de junio, la banca había recibido 90.480 solicitudes elegibles, de las cuales 48.990 contaban con aprobación comercial y 26.948 créditos ya habían sido cursados.

Complejo momento del mercado inmobiliario

Los datos de ABIF son coherentes los desistimientos de compra. En su último informe del mercado inmobiliario, la plataforma reveló un alza en la proporción de desistimientos en el quinto mes del año. De acuerdo a las cifras del reporte, alcanzó su mayor nivel en un año.

En mayo el nivel de desistimientos en la venta de departamentos alcanzó un 22%, su nivel más alto desde mayo del 2025, cuando llegó a 26%. En el último mes el salto fue de 377 desistimientos a 423, pero anualmente se observa una caída de 23% al observar solamente la magnitud, y no la proporción.

Por su parte, en la compra de casas los desistimientos representan un 17% del total de las unidades brutas promesadas, lo que es su mayor nivel desde noviembre del año pasado. En mayo hubo un total de 51 desistimientos, lo que es 1 menos que en abril, y 35% menos que en mayo del 2025 cuando se contabilizó un total de 79.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, explicó que “durante los últimos 4 años, el promedio de desistimientos fue del orden de 560 mensuales. Desde los últimos meses de 2025 y el primer trimestre de 2026 bajaron significativamente, en más de 40% debido al positivo impacto de la ley de subsidio a la tasa. Sin embargo, en los últimos meses estos desistimientos aumentaron a las cifras históricas de los últimos 4 años“.

Colocaciones de la banca estables

El reporte consignó además que las colocaciones totales del sistema bancario alcanzaron en mayo US$ 278 mil millones y registraron un crecimiento real anual nulo, levemente por debajo del 0,2% observado en abril.

Según la ABIF, el resultado refleja un menor dinamismo del crédito comercial, parcialmente compensado por la expansión del financiamiento a personas.

Fila en bancos

La cartera comercial anotó una caída real anual de 1,9%, afectada en parte por la apreciación del peso frente al dólar. Al excluir este efecto cambiario, el volumen de crédito también mostró una variación negativa, de 0,9%, “reflejando una demanda crediticia que continúa debilitada”.

Las colocaciones a empresas de mayor tamaño retrocedieron 1,1% y las destinadas a pymes cayeron 1,8%.

Consumo continuó siendo la cartera con mayor ritmo de expansión, aunque mostró una desaceleración por segundo mes consecutivo. En mayo creció 2,6% real anual, impulsado principalmente por los instrumentos rotativos (tarjetas, líneas y otros), que aumentaron 4,3%, mientras que los créditos en cuotas avanzaron 1,2%.

Los indicadores de riesgo permanecieron estables: la morosidad superior a 90 días se ubicó nuevamente en 2,39% de las colocaciones totales.

Según ABIF, la banca mantiene además un Índice de Adecuación de Capital de 16,85%, por sobre el requerimiento regulatorio de 12,30%, mientras que la rentabilidad sobre activos promedio alcanzó 1,39%.