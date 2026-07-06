Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

Por Benigno Alarcón Deza, analista político, investigador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Dos terremotos sacudieron Venezuela hace una semana, dejando casi 3.000 muertos. Mientras los rescatistas internacionales y locales continúan buscando entre los escombros a 40.000 desaparecidos, se han reportado 11.000 heridos y muchos más siguen desaparecidos. Una devastación de esta magnitud sería una tragedia para cualquier nación, y en la Venezuela actual, está resultando insoportable.

El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha sido duramente criticado por su lenta respuesta y falta de coordinación para abordar el caos resultante, así como por su manejo del fallido intento de María Corina Machado —una líder política con amplio respaldo— de regresar al país. El régimen cerró el espacio aéreo para impedir su llegada, y la Casa Blanca se negó a respaldarla, mientras que altos funcionarios estadounidenses calificaron su acción como un “ grotesco oportunismo político ”.

En la práctica, el incidente podría marcar simplemente la ruptura formal entre el premio Nobel y la administración Trump, una separación que muchos veían venir desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Sin embargo, a pesar de la tragedia y la incertidumbre que rodean este momento, John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, reiteró públicamente que los planes para Venezuela permanecen prácticamente intactos . Estados Unidos ha flexibilizado algunas sanciones contra el régimen y ha proporcionado una considerable ayuda humanitaria durante estos tiempos difíciles. Pero no comprender la gravedad y las repercusiones de los recientes acontecimientos podría tener consecuencias graves, y Estados Unidos ya no puede eludir una pregunta crucial: ¿Qué tan comprometida está la Casa Blanca con la democracia en Venezuela?

Normalización económica

Para responder a esa pregunta, debemos remontarnos al 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro para ser juzgado en Nueva York. Una inmensa mayoría de venezolanos celebró la irrupción. Una encuesta publicada por The Economist mostró al presidente Donald Trump como la figura política mejor valorada en Venezuela, con un índice de aprobación del 55%. Tras 26 años de régimen autocrático, casi 8 millones de exiliados y las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, los venezolanos no vieron una invasión, sino la liberación. Sin embargo, esas mismas encuestas reflejaban un claro mandato. El 67% exigía elecciones en el plazo de un año, y el 68% afirmó que votaría por Machado.

Los venezolanos celebraron la destitución del dictador porque creían que marcaba el inicio de la democracia, no un cambio en la gestión de la dictadura. Pero desde entonces, Venezuela ha visto cómo la normalización económica se ha priorizado inequívocamente sobre la apertura política y la restauración democrática.

Los venezolanos de a pie siguen sufriendo apagones, devaluación de la moneda y un costo de vida en constante aumento. Los puestos más importantes del Estado se cubren según un único criterio: la confianza personal de Rodríguez, no las cualificaciones profesionales ni la integridad moral. Seis meses después de la captura de Maduro, no hay un calendario para las elecciones, y la hoja de ruta del secretario de Estado, Marco Rubio, las relega al final de la agenda, sin fechas ni objetivos públicos definidos.

Antes de los terremotos del 24 de junio, una encuesta realizada por la empresa local Meganálisis reveló que el 71,2% de los encuestados creía que a Trump le importaba más el negocio petrolero que su libertad, mientras que Rodríguez obtuvo un 93% de desaprobación. Algunos argumentan que, en tan solo seis meses, Trump ha pasado de ser un libertador a un aliado del régimen.

Derribar un muro

La cuestión más amplia es si los principios que hicieron de Estados Unidos una gran nación aún perduran. Woodrow Wilson llevó a Estados Unidos a la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Franklin Roosevelt proclamó las Cuatro Libertades para todos los pueblos, en todas partes. Harry Truman prometió su apoyo a los pueblos libres que resistían la opresión. Esa tradición nunca fue pura; Estados Unidos toleró a los autócratas cuando le convenía. Pero Venezuela es un caso radicalmente diferente.

Trump derrocó a un dictador que era su adversario, pero luego optó por mantener la dictadura. Esto no se corresponde con la Doctrina Kirkpatrick, el concepto de política exterior de la Guerra Fría que justificaba el apoyo estadounidense a las dictaduras de derecha si eran anticomunistas. Se trata de la doctrina del botín. ¿Es realmente ese el fundamento sobre el que Estados Unidos pretende construir su futura relación con Venezuela?

En 1987, frente a la Puerta de Brandeburgo, el presidente Ronald Reagan pronunció las palabras que definieron el fin de la Guerra Fría: “Señor Gorbachov, derribe este muro”. Reagan instó al líder soviético Mijail Gorbachov a desmantelar el Muro de Berlín, y dos años después, este cayó.

Hoy se alza otro muro: los vestigios del chavismo que Trump ha decidido dejar intactos y proteger. Ese muro separa a 30 millones de venezolanos de la democracia por la que votaron. La dolorosa diferencia radica en esto: el Muro de Berlín fue sostenido por el adversario de Estados Unidos. Este, en cambio, es sostenido por la Casa Blanca.

Mientras Venezuela atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, muchos se preguntan si el presidente Trump será capaz de derribar el atroz muro político que aún separa a esta nación de un futuro prometedor.