“Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial

Este domingo la selección de Inglaterra inscribió su nombre en los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El conjunto de los Tres Leones superó por 3-2 a México para poder avanzar de ronda en la competencia.

Tras el pitazo final comenzaron los festejos del plantel, quienes fueron a saludar a sus seguidores en el estadio. Claro que la celebración o pudo ser a plenitud pues, cuando Jordan Henderson intentó volver desde la zona posterior a los arcos al terreno de juego, perdió el equilibrio saltando la valla publicitaria y acabó con una compleja lesión en el brazo.

İngiliz futbolcu Jordan Henderson, reklam panolarının üzerinden atlarken sakatlandı.



İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel: "Durumu gerçekten kötü görünüyor." pic.twitter.com/ULRPxDIBP2 — Sporel (@Sporell1907) July 6, 2026

Debido a esto, debió ser trasladado a un centro asistencial para evaluar el alcance de la dolencia. Esta situación fue tratada por el técnico Thomas Tuchel.

“Mis emociones son muy encontradas”, introdujo el DT. “Estoy orgulloso, pero también tengo sentimientos encontrados, porque estoy agotado, por supuesto, y emocionado, pero también triste porque Jordan se lesionó”.

“Se lesionó la muñeca. Ahora mismo está en el hospital, así que es una lesión realmente grave. Es una lástima que Jordan no esté con nosotros esta noche. Desconozco el procedimiento o qué está pasando. Acabo de atender a la prensa y el médico me dijo que está en el hospital”, añadió más adelante.

Poco después fue Jude Bellingham quien se refirió a esta situación. “Henderson está algo complicado, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control. No soy la persona más indicada para dar muchos detalles, ya que no estoy al tanto de lo que sucede, pero todos estuvieron allí para apoyarlo”, comentó.

Cabe señalar que Henderson no estuvo en la formación titular del partido contra México, pero sí recibió una tarjeta amarilla por enfrascarse en una discusión en el banco durante el tiempo adicional del segundo tiempo.

La satisfacción de Tuchel

En cuanto al partido, el técnico de la selección inglesa Thomas Tuchel valoró el haber conseguido el triunfo a pesar de las dificultades enfrentadas.

“Tuvimos 50 minutos con 10 hombres, contra la altura y contra un equipo mexicano fuerte. Fue una muy buena actuación y un resultado heroico. Me siento muy feliz por los jugadores y de haber vivido estar experiencia”, remarcó.

“La lección más grande es que este equipo tiene la unión, la calidad y el corazón que se necesita, toda Inglaterra puede estar orgullosa. Esto no hubiera sido posible sin un grupo unido y, con todo en contra, logramos salir adelante”, añadió.

“La historia con este estadio era muy triste, pero hoy hicimos las pases. Sabemos lo que significa haber derrotado a México en el Azteca, fue una noche muy emocionante para todos nosotros”, concluyó.

Ahora, Inglaterra deberá comenzar a pensar en su próximo rival. Este 11 de julio, a partir de las 17.00 horas, los ingleses deberán medirse contra Noruega por un cupo en las semifinales.