Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

Los precios del petróleo caen más de 1% este lunes, después de que la OPEP+ acordara nuevos aumentos en sus metas de producción a partir de agosto, mientras las exportaciones de productores clave a través del estrecho de Ormuz se recuperan, lo que podría sumar oferta al mercado global.

El petróleo Brent de referencia para Chile baja 1,41%, hasta US$ 71,10 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI se ubica en US$ 67,89, lo que supone un retroceso de 1,16%.

El viernes no hubo cierre para el WTI, ya que los mercados de Estados Unidos permanecieron cerrados previo al feriado del Día de la Independencia del sábado.

Ambos contratos tuvieron pocos cambios la semana pasada, luego de caer en las semanas previas, mientras los inversionistas siguen de cerca las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del tránsito naviero por el estrecho de Ormuz, además de la recuperación de las exportaciones petroleras del Golfo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, acordaron el domingo aumentar nuevamente sus metas de producción en 188.000 barriles por día a partir de agosto, adicionales a alzas similares aplicadas en junio y julio.

Sin embargo, el incremento se ha mantenido en gran medida solo en el papel, debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz al tráfico de buques cisterna para productores clave de la OPEP, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait e Irak, limitando su producción.

Las exportaciones petroleras del Golfo subieron en junio en más de 3 millones de barriles respecto de mayo, superando los 10 millones de barriles diarios, aunque el volumen se mantiene 40% por debajo de los niveles previos a la guerra, según datos citados en el reporte.

“El contexto fundamental continúa justificando la presión vendedora. Las negociaciones entre EE.UU. e Irán siguen avanzando, con el presidente Donald Trump señalando que Irán habría aceptado gran parte de las peticiones que Estados Unidos propuso, lo que refuerza las expectativas de una normalización gradual del suministro desde el Golfo. Esto sumado a un sobre stock por parte de los países compradores de petróleo, genero esta caída tan abrupta en el precio”, consignó Lucas Saavedra, analista de mercados de Capitaria

Más de 1% baja el crudo WTI. ANGUS MORDANT

“Este escenario favorece la evolución de los combustibles en Chile a través del MEPCO y anticipa una menor presión inflacionaria por el lado de la energía durante las próximas semanas”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

La petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company vendió cerca de 16 millones de barriles de crudo emiratí con mayores descuentos, en una quinta licitación spot desde junio, según fuentes del mercado, lo que refleja un aumento en la oferta spot, informó CNBC.

Además, los envíos de petróleo desde los puertos occidentales de Rusia alcanzaron un récord en junio y se espera que se mantengan en ese nivel en julio, luego de que ataques con drones ucranianos dañaran refinerías rusas, obligando a Moscú a elevar sus exportaciones de crudo, según fuentes de la industria.