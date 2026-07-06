“La decisión cruzó una línea roja”: la amenazante reacción de Bélgica y la UEFA tras el perdonazo de la FIFA a Balogun

Este lunes continúa la acción de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. En esta jornada Estados Unidos intentará meterse en los cuartos de la competencia enfrentando a Bélgica (20.00 horas). Claro que la previa de este encuentro ha estado marcada por la polémica.

Esta tiene relación con la figura del futbolista estadounidense Folarin Balogun, jugador que fue expulsado en el triunfo por 2-0 de los norteamericanos sobre Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, este domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la aplicación de esa sanción, permitiendo que el futbolista pueda estar disponible para el duelo de la tercera ronda. “En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año”, señaló el organismo.

La resolución de la FIFA tuvo una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social. “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario.

Por su lado, el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, también aplaudió la medida. “Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, comentó el argentino.

“Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta”, agregó.

La molestia en Europa

Diferente ha sido la mirada en el Viejo Continente. Tanto la Asociación de Fútbol de Bélgica como la UEFA mostraron una mirada crítica de la medida tomada por la FIFA.

A través de un comunicado, los belgas dieron cuenta de su “consternación ante la decisión de la FIFA de que el jugador estadounidense suspendido Balogun pueda jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el próximo lunes 6 de junio”.

“La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Dicho artículo establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la aplicación de una medida disciplinaria previamente adoptada”, continúan.

“El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece, sin embargo, que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Compárese con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA”, añaden.

“No obstante lo anterior, la decisión contradice directamente lo dispuesto en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales”, remarcan.

(Xinhua/Xu Chang) Xu Chang

Suman también que “el carácter automático de la suspensión se reiteró explícitamente en la Circular No. 16 específica de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se envió a todos los países participantes el 12 de mayo de 2026”.

Por aquello, indican que “para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente”.

A su vez, la UEFA apunta que “la decisión de ayer de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido después de una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se promulgue la decisión de un organismo competente. Es un principio incrustado en las regulaciones, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y regularmente han cumplido su suspensión”, establecen.

Y prosiguen: “Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competencia se ve socavada. Igualmente, tal decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igual, en detrimento de la competencia”.

“El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y se puede confiar porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de conducir consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, concluyen.