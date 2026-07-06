Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

Pasadas las 7.00 de la mañana de este lunes, en plena hora punta, dos buses del transporte público RED colisionaron en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Independencia con Gamero, a metros de la estación Hospitales de Metro.

Según los primeros antecedentes, uno de los conductores habría cruzado la avenida con luz roja.

Desde Carabineros señalaron que resultaron ocho personas heridas. “Mantenemos cuatro personas lesionadas de cada bus, un total de ocho, las cuales se encuentran con lesiones de carácter leve”, indicaron al matinal Tú Día.

Los conductores de los buses resultaron sin lesiones.

De momento, el sector se encuentra con alta congestión, a la espera de que las máquinas sean retiradas.

Efectivos de la 9° Comisaría de Independencia se encuentran realizando los primeros análisis para esclarecer el hecho.

Desde Transporte Informa que se mantiene restricción de pista en el cruce de Av. Independencia al norte con Doctor Carlos Lorca/Gamero, producto de la colisión.