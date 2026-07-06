Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes 6 de julio en toda la cuenca de Santiago, luego de que la Seremi del Medio Ambiente recomendara adoptar la medida debido a las condiciones atmosféricas desfavorables previstas para la jornada.

La decisión tiene como objetivo resguardar la salud de los habitantes de la capital frente a un escenario de escasa ventilación, que podría favorecer la acumulación de contaminantes en el aire.

Pese a que durante este domingo las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron niveles de calidad del aire entre buenos y regulares, los pronósticos meteorológicos anticipan un debilitamiento de las condiciones de dispersión para este lunes.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera un régimen anticiclónico frío debilitado en superficie y una dorsal en altura, con temperaturas que oscilarán entre los 0°C y los 22°C. Asimismo, no existe probabilidad de advección hacia la cuenca de Santiago, fenómeno que habitualmente contribuye a renovar la masa de aire.

Frente a este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas establecidas para episodios críticos de contaminación y a considerar su estado de salud antes de realizar actividades al aire libre, especialmente ejercicios físicos, cuando los índices de contaminación sean elevados.

Entre las principales restricciones, se mantiene la prohibición absoluta de encender calefactores a leña y derivados de la madera -con excepción de los equipos que utilizan pellets- en toda la Región Metropolitana.

Asimismo, las autoridades recordaron que continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región, restricción que rige entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. Su fiscalización estará a cargo de la Seremi de Agricultura, junto con equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En torno a actividades deportivas, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos y/o a las pausas educativas.

Restricción vehicular

Para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares sin sello verde, de años anteriores al 2002, la restricción vehicular rige para todos los dígitos al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio. Fuera de este anillo, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, la medida se aplicará en las patentes terminadas en 6-7-8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Asimismo, para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para motocicletas y similares inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde, la restricción regirá para las patentes terminadas en 6-7-8-9, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas.

En tanto, para los vehículos de carga, incluyendo las camionetas, sin sello verde, se aplicará en los dígitos 6-7-8-9 al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas. Para vehículos de carga y camionetas con sello verde, no aplica la medida.