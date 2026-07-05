Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo. Foto: Unsplash

A casi un mes de su inauguración, el Mundial 2026 no solo ha captado la atención de millones de fanáticos del fútbol, también ha puesto a prueba la convivencia en las parejas .

Esto puede suceder por diferencias en los intereses, las rutinas o el tiempo que cada uno dedica al torneo.

Así lo advierte Nicolás Núñez, psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), quien explica que el problema no está en la cantidad de encuentros, sino en cómo las parejas enfrentan sus diferencias.

“Hay que tomar conciencia de que este tipo de situaciones son desafíos para las relaciones de pareja, en términos de cómo están sus comunicaciones respecto de sus intereses y respecto de sus límites ”, sostiene el especialista.

Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo. Foto: Pexels Anna Avilova

Una prueba para la relación

Para Núñez, el torneo funciona como un ejemplo de situaciones cotidianas que ponen a prueba la capacidad de diálogo y negociación dentro de una relación.

De hecho, asegura que la forma en que una pareja enfrenta este tipo de diferencias puede anticipar cómo resolverá conflictos más complejos en el futuro.

“Hoy es el tema del Mundial, pero más adelante puede ser algún tema familiar, alguna enfermedad, o un cambio importante en las condiciones de convivencia, donde s e requiere que las parejas mantengan una comunicación bien honesta, bien directa, pero amable y cariñosa ”, explica.

El psicólogo agrega que un buen ejercicio consiste en intentar comprender la perspectiva de la otra persona antes de buscar acuerdos.

“Siempre es un buen desafío para las parejas tratar de tomar la perspectiva del otro; siempre es interesante como ejercicio para fomentar la comunicación y, a partir de ahí, establecer un acuerdo”, afirma.

Una oportunidad para nuevos rituales

Lejos de recomendar que cada integrante siga actividades por separado durante el torneo, Núñez plantea que el Mundial también puede transformarse en una instancia para fortalecer el vínculo.

“No necesariamente un acuerdo tiene que ser ‘mira tu actividad tranquilo y yo voy a hacer mis propias actividades’. También puede ser una oportunidad para conectar con tu pareja en un nuevo ritual ”, señala.

El académico propone aprovechar los partidos como una excusa para reunirse con amigos o familiares, compartir una comida o generar espacios de conversación.

Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo. Foto: Pexels

Esto porque el fútbol, especialmente en Latinoamérica, suele ir acompañado de una dimensión social que trasciende lo deportivo.

Respecto de la extensa programación de los 104 partidos del Mundial, descarta que sea una causa inevitable de conflicto.

A su juicio, la clave está en la planificación y en reconocer la importancia que esa actividad puede tener para la otra persona .

“Cuando las parejas se planifican bien, pueden hacer que este ejercicio de ver tres o cuatro partidos durante el día sea un ejercicio de acuerdo, si efectivamente a uno de los dos le importa mucho el fútbol”, concluye.

Y resume la idea central con una recomendación: “Tiene que ser con una comunicación bien directa, bien honesta, y siempre positiva y amable. Lo que es importante para mi pareja, también es importante para mí”.