Sistema frontal: Kast apunta a reforzar obras de mitigación en Tocopilla y se alista para visitar Iquique

Cerca de las 14:00 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta la provincia de Tocopilla, en la región de Antofagasta, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal.

En el lugar, acompañado por autoridades, el Mandatario recorrió algunos de los sectores más perjudicados por el temporal, visitó a damnificados y entregó breves declaraciones a la prensa.

“Nuestro subsecretario de Desarrollo Social está recopilando los antecedentes para ver los grados de afectación, porque son distintas las viviendas que son destruidas completamente a las viviendas que tiene un anegamiento o a alguien que pierde los enseres. Por lo tanto, como los recursos siempre son limitados, uno tiene que priorizar a las personas más vulnerables primero, que es lo que se hace a través de la ficha básica de emergencia”, subrayó Kast.

Dicho eso, el Presidente sostuvo: “También nos acompaña el director nacional de Obras Públicas, porque se ha hecho una evaluación positiva de las obras de mitigación que se realizaron después del año 2015. Eso funcionó bien, ahora hay que recuperar esas obras de infraestructura y también avanzar en otras”.

En esa línea, agregó: “Lo que hemos señalado después de los desastres y las catástrofes en Atacama y en Coquimbo es que a través de la ley de presupuesto, donde contamos también con la colaboración activa de los parlamentarios, podamos disponer de los fondos necesarios para hacer el trabajo. No es un trabajo rápido, nosotros tampoco podemos decirle que el día de mañana van a haber nuevas piscinas”.

“Esto toma su tiempo, hay obras de mitigación que hay que hacer como por ejemplo lo que ocurrió aquí, que había una piscina, pero al superarse el nivel de la piscina, el agua tomó un curso distinto al que se había pensado. Todo ese tipo de cosas se van a hacer y por eso agradezco también a los subseretarios y directores nacionales que están en terreno para conocer y para escuchar la opinión del gobernador, de la delegada y de la alcaldesa”, continuó.

Con respecto a las piscinas decantadoras agregó: “Estamos en eso, por eso nos acompaña el director nacional de obras públicas para revisar el estado de las distintas piscinas que son las de contención, de movimiento de masa. Hay que proceder a limpiar algunas, nos hemos coordinado con el gobernador también a través de los fondos de emergencia, pero vuelvo a insistir, se requiere primero actuar en terreno como estamos acá”.

Posterior al recorrido, el Presidente se determinó a visitar Iquique, otra zona afectada en el norte de nuestro país. Allí participará de una mesa técnica con autoridades locales para ver en terreno la situación tras el sistema frontal.

Hasta allá será acompañado por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; y de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.