Universidad de Chile está convulsionada. No solo por el Superclásico del domingo, ante Colo Colo. En los estudiantiles, la inquietud corre más por cuenta del caso Sartor, que involucra directamente al club: a través de Tactical Sport, el grupo económico se quedó con el control de Azul Azul, que detenta la concesión del club y, por ende, de los símbolos universitarios involucrados. El expresidente estudiantil Michael Clark es uno de los altos ejecutivos que quedó en prisión preventiva.

La Casa de Estudios está inquieta. Dorotea López, la prorrectora de la institución educativa, manifestó su preocupación por el proceso. “Desde que la rectora Devés delegó en la prorrectoría la relación entre la Universidad de Chile y Azul Azul hemos monitoreado permanentemente la situación. Los hechos públicamente conocidos asociados al caso Sartor no son indiferentes para la Universidad. Cualquier hecho que dañe su imagen y se aleje de sus valores y principios es rechazado por toda la comunidad universitaria”, estableció a fines de julio.

Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

Este miércoles, la académica recibió a Eduardo Godoy, el liquidador de Sartor. “Exponer básicamente de lo que se trata el proceso concursal y poder las tranquilidades, esperamos, para que la universidad nos pueda plantear sus puntos, pero expusimos, básicamente, asuntos relativos al tema concursal”, manifestó el administrador judicial, al término de la cita.

Godoy admitió que López tocó la materia más álgida: la revisión del contrato de concesión de los símbolos universitarios que ocupa el club, incluido el nombre. “Lo mencionó, pero no era el objetivo de la reunión, así que no lo tratamos y quedamos, para otra oportunidad, de conversarlo”, especificó.

Dorotea López, prorrectora de la Universidad de Chile. (Foto: Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile)

Sin embargo, aclaró que esa situación no es de su competencia. “El que negocia por Azul Azul es el directorio de Azul Azul. Nosotros lo revisaremos, pero mientras tampoco tengamos los planteamientos, no podemos opinar”, aclaró.

Compradores y acreedores

Godoy también abordó el futuro de la concesionaria. “Ninguno”, respondió respecto de un potencial acercamiento de un eventual comprador para las acciones que Sartor tiene en Azul Azul.

“Me he reunido con algunos (acreedores). En realidad, no tienen por qué avisarme o no avisarme si me van a ratificar o no. Seguiré haciendo mi trabajo hasta que me corresponda y si me deciden cambiar, también estoy disponible”, explicó

Con la universidad, el contacto se mantendrá. “No agendamos ninguna (reunión con la prorrectora), pero sí quedamos en seguir juntándonos para poder ir revisando algunas situaciones y aspectos más de detalles”, explicó el personero.

En el mismo plano, deslizó que están preparando un plan para presentarlo a quienes reclaman deudas por parte de la compañía. “Mientras no ocurra la Junta de Acreedores, estamos en un proceso. Nosotros estamos tratando de avanzar en poder preparar algunas propuestas. Una vez que lo tengamos, lo vamos a informar en la junta”, sostuvo, respecto de la formalidad.

La explicación de López

López entregó su versión del encuentro. “Nos vino a exponer el proceso de liquidación concursal y reiteramos lo que ya habíamos dicho el viernes. Reiteramos que no podemos continuar con un convenio que no le dé a la Universidad las condiciones mínimas”, planteó.

“El liquidador mostró una buena disposición, que agradecemos, y nosotros, en honor a los hinchas y a la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad”, especificó.