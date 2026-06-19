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    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    Lo que comenzó como un paseo habitual junto a su dueña por las calles de Ciudad de México terminó transformándose en un fenómeno de redes sociales. Merlín, un pato doméstico de dos años, conquistó a los aficionados y se convirtió en uno de los personajes más comentados del Mundial.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales. Foto: ESPN.

    Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles en el triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, pero fue otro protagonista quien terminó robándose la atención de miles de hinchas: un pato llamado Merlín.

    El ave, de dos años y vestido con una camiseta de la selección mexicana junto a unos llamativos calcetines, se transformó en una inesperada celebridad en redes sociales tras aparecer entre las multitudinarias celebraciones del primer partido.

    Las imágenes de Merlín caminando entre los aficionados que festejaban en la avenida Reforma, una de las principales arterias de Ciudad de México, comenzaron a circular rápidamente en internet.

    En cuestión de horas, los videos acumularon millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que incluso pidieron que fuera nombrado como la mascota oficial del torneo.

    “Queremos ver a Merlín en el estadio”, escribió un usuario en redes sociales. “Este pato ya es un tesoro nacional”, comentó otro, mientras que algunos lo calificaron como “lo mejor del Mundial hasta ahora”, según recogió AP.

    Una celebridad inesperada

    Detrás del fenómeno viral está Karla Gómez, una comerciante ambulante que suele recorrer las calles del centro de Ciudad de México vendiendo bebidas junto a su hijo Christian y su inseparable mascota.

    Según relató Gómez a Reuters, la familia jamás imaginó el impacto que tendría la aparición del pato durante los festejos.

    “Fue un día normal para nosotros. Pensábamos que pasábamos desapercibidos, porque obviamente nunca imaginamos que Merlín tendría semejante repercusión”, afirmó.

    La mujer explicó además que, pese a que algunos aficionados han pedido que el animal sea reconocido como mascota del Mundial, no buscan generar polémicas.

    “Somos muy respetuosos. Respetamos al ajolote tanto como al jaguar. Sinceramente, no nos gustan las polémicas”, señaló.

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales. Foto: ESPN

    El compañero inseparable de una familia

    Aunque para gran parte del mundo Merlín es una novedad, en Ciudad de México ya era una figura conocida.

    El pato acompaña regularmente a Gómez en ferias, plazas y eventos del centro histórico de la capital mexicana. Entre sus recorridos habituales están lugares emblemáticos como la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo.

    “Él es el bebé, el único heredero de todas mis pertenencias y ahora un ídolo”, bromeó Gómez en declaraciones a AP.

    La comerciante contó que originalmente el pato fue un regalo para su hijo Christian y que desde entonces se convirtió en su compañero inseparable.

    “No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, agregó.

    De vendedor ambulante a mascota no oficial

    Tras hacerse viral, Merlín comenzó a ser reconocido por los transeúntes, que frecuentemente se acercan para pedir fotografías junto a él.

    “Para nosotros ha sido una sorpresa, de verdad. El hecho de que Merlín sea la mascota no oficial del Mundial nos alegra mucho esta situación y, sobre todo, que la gente adore a mi pato”, dijo Gómez a Reuters.

    Incluso representantes de la FIFA se reunieron con la familia para realizar fotografías y grabar un comercial, según recogieron medios internacionales.

    El fenómeno ha sido comparado con otras mascotas inesperadas que han ganado notoriedad en grandes eventos deportivos.

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    Según han documentado medios locales, Merlín participó en una especie de predicción de resultados al estilo del célebre pulpo Paul, escogiendo a México cuando le presentaron las banderas de su país y de Corea del Sur.

    Consciente del cariño que ha despertado su mascota, Gómez resumió el sentimiento de la familia en una frase dirigida a la selección mexicana: “México, estamos con ustedes. Y Merlín es su fan número 1”, dijo a AP.

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