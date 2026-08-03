“Fue agasajado como una superestrella”: la prensa internacional alucina con el multitudinario recibimiento a Vozinha

El portero Vozinha se transformó en uno de los jugadores destacados del Mundial de Norteamérica 2026. Sus intervenciones fueron clave en la primera experiencia copera de Cabo Verde, lo que generó que su popularidad creciera.

Ahora, el guardameta llegó a Chile este domingo para sumarse a Colo Colo. Este lunes se someterá a los exámenes de rigor antes de concretar la firma de su contrato.

En su arribo al aeropuerto se encontró con un gran número de hinchas que lo recibieron con banderas del Cacique, así como de Cabo Verde.

Esta situación fue destacada por la prensa internacional. L’Équipe, por ejemplo, tituló: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

Más adelante indican que “su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno. Para los hinchas de Colo-Colo, el veterano sigue siendo una de las figuras clave en la histórica trayectoria de los ‘Tiburones’ en el Mundial, eliminados en dieciseisavos de final por Argentina (3-2 en la prórroga), lo que confirma su estatus como figura emblemática del torneo”

En Uruguay, Referí compartió que “Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica”.

Añadieron que “el guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club”.

También recordaron su paso por el Mundial. “Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay. En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga”.

El País de España, en tanto, informó que “el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ha llegado este domingo a Santiago de Chile para fichar por Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más populares del país sudamericano. El futbolista de 40 años, una de las estrellas que ha irrumpido tras el Mundial 2026, ha aterrizado en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo, que lo ha aclamado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

“Al salir del avión el guardameta ha recibido el saludo de cientos de personas que lo esperaban en los pasillos y en el exterior del aeropuerto. Durante este trayecto ha sido acompañado por una delegación de Colo Colo, encabezada por el director deportivo de la institución, Daniel Morón”, continuaron.

Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En Argentina, TyC Sports expuso que “el arquero caboverdiano de 40 años, la figura más sorprendente del Mundial 2026 y elegido en el Once Ideal del torneo, aterrizó finalmente en Santiago después de varios días de reprogramaciones e incertidumbre, y fue recibido en el aeropuerto por una multitud de hinchas que colmaron las instalaciones con camisetas, regalos y cánticos con su nombre”.

“El hecho de haber disputado la Copa del Mundo como agente libre le permitió negociar sin ataduras y facilitar su llegada a Sudamérica. Ahora, a los 40 años, Vozinha abre un nuevo capítulo de su carrera en el Estadio Monumental de Santiago”, agregaron.

En México, Mediotiempo escribió: “La espera llegó a su fin. El guardameta de la Selección de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como ‘Vozinha’, pisó finalmente suelo chileno para sellar su incorporación a Colo-Colo”.

“El guardameta se mostró contento por llegar a ‘un gran club’, en alusión a sus negociaciones con Colo-Colo, y anticipó a los más de 300 hinchas que le vitoreaban: ‘Nos vemos pronto en el Monumental’”.