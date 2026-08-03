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    Cinco equipos y más de dos años sin hacer un gol: la pesada mochila de Damián Pizarro para relanzar su carrera en Audax

    El viernes pasado, el delantero formado en Colo Colo debutó en Audax Italiano, el quinto club de su breve trayectoria. Es la tercera vez que Udinese cede al futbolista. Sumando lo que jugó en Italia, Francia y Argentina, no llegó a tres partidos completos. Y hace más de 800 días que no convierte.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Damián Pizarro debutó por Audax Italiano ante la U. de Concepción. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El domingo 26 de julio, Audax Italiano inició la segunda rueda de la Liga de Primera con una derrota ante Universidad de Chile, como local. En la tribuna preferencial del Bicentenario de La Florida, estaba presenciando el partido Damián Pizarro. Observaba a sus nuevos compañeros. Si bien faltaba la oficialización, el acuerdo con el cuadro de colonia era un hecho. El propio entrenador Patricio Graff lo confirmó antes del duelo con los azules. La comunicación oficial se dio el miércoles siguiente, cuando se detalla el acuerdo: préstamo desde Udinese, el dueño de su carta, hasta junio de 2027.

    El delantero de 21 años tuvo este último viernes su retorno al fútbol criollo, en la cancha. En su primera citación, ingresó en el minuto 66 reemplazando a Paolo Guajardo, en la sufrida victoria audina sobre Universidad de Concepción, en la Región del Biobío. Como su equipo tenía uno menos, debió ir al sacrificio. “Se entregó, era lo que el partido requería. Muy contento por él”, declaró su técnico, tras el debut de su último refuerzo para la segunda rueda.

    Pasaron 789 días para volver a ver a Pizarro en el Torneo Nacional. Su último partido por el campeonato local había sido el 2 de junio de 2024, en la derrota de Colo Colo con Deportes Copiapó, en el cierre de la primera rueda de aquella temporada. Esa fue la despedida del joven canterano albo, toda vez que ya estaba transferido a la Serie A de Italia. El horizonte estaba en Europa. De alguna manera, era una buena noticia para el fútbol chileno, para esa búsqueda (a veces infructuosa) de dotar de más variantes a la Selección.

    Luego de poco más de dos años, el santiaguino regresa para relanzar su carrera, definitivamente. Es la tercera cesión en su corta carrera, que nació como una aparición fulgurante pero que, lentamente, se fue enfriando. Audax Italiano es el quinto equipo de Pizarro a sus 21 años. Su nombre asomó con fuerza para volver a Colo Colo durante el verano, en el afán de tener una alternativa para Javier Correa. Esa chance se extinguió. Durante la pretemporada en Uruguay, Aníbal Mosa lo descartó. “Va a ser un solo delantero”, afirmó el timonel de Blanco y Negro. Quién llegó fue Maximiliano Romero.

    Más de dos años sin gol

    Su primera experiencia en el extranjero fue con el Udinese, el que adquirió su carta. En la temporada 2024-2025 apenas jugó tres partidos: dos por la Serie A y uno por la Copa Italia. Ni siquiera alcanzó a completar un tiempo en cancha. Registró 40 minutos oficiales en el primer equipo bianconeri. Tuvo mayor presencia en el equipo Sub 20, en el Campeonato Primavera: 251 minutos en cuatro encuentros.

    El Le Havre de Francia fue una de las tres estaciones de Pizarro en el exterior.

    Para el curso 25-26, surgió una nueva oportunidad en Europa: Le Havre de Francia. Un club menor de la Ligue 1 le abría las puertas para sumar más presencia en el Viejo Continente. Sin embargo, esta apuesta no resultó. Jugó apenas dos partidos en la Primera División gala, donde completó solo 26 minutos disputados (menos que en Udinese). De hecho, su cesión se rescindió anticipadamente. Duró solo un semestre en Francia.

    El propio cuerpo técnico del club evidenció su disconformidad con Pizarro. “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, manifestó Didier Digard, su DT en Le Havre.

    Pizarro dejó Europa y volvió a Sudamérica. La tercera chance en el extranjero la tuvo más cerca geográficamente: en Argentina. Llegó a Racing, con la misión de ser el relevo de Adrián “Maravilla” Martínez. Contó con más presencias y más minutos en la cancha. Tuvo seis partidos con la Academia, entre el campeonato de Primera División, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Fueron 190′ y una asistencia. Tampoco pudo ganarse un espacio y su préstamo en Avellaneda se acabó tras seis meses.

    En total, contabilizó 256 minutos fuera de Chile. Menos de tres partidos completos. Pero otra deuda, tanto o más radical, dice relación con el gol. Lleva más de dos años sin convertir. Para cualquier delantero, es excesivo. No anota desde el 12 de mayo de 2024, un doblete por Colo Colo a Audax Italiano (precisamente). Este cúmulo de decepciones tiene una más: su ausencia del Mundial Sub 20 del año pasado, con la Roja.

    Más de 800 días sin convertir es la mochila que porta Pizarro, que tratará de romper en su regreso al fútbol criollo. Es un ejemplo más de futbolistas nacionales que se van prematuramente hacia el exterior y regresan, al no consolidarse. A la larga, con sus bemoles, llegó a tres de las ligas más potentes del orbe.

    Más sobre:Fútbol nacionalDamián PizarroAudax ItalianoUdineseLe HavreRacingLiga de PrimeraColo Colo

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