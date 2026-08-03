Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

España tuvo que habilitar a la carrera una macro morgue en el antiguo Hospital Militar de Ceuta para la peor tragedia migratoria en la historia reciente del país. “Nunca hemos rescatado tantos cadáveres”, cita el diario El Mundo a uno de los funcionarios, en alusión a las víctimas registradas tras la avalancha de 60.000 migrantes que la semana pasada entraron a la ciudad autónoma, la mayoría a nado, y que no lograron llegar a tierra firme. Si bien el gobierno cifró los muertos en 72, fuentes de la morgue organizada para identificar sus cuerpos confirman que se trata de 88. Pero la cifra podría llegar al centenar o más sumados los cuerpos en zona marroquí.

El antiguo Hospital Militar de Ceuta, cerrado y sin uso desde 2018, ha tenido que ser reconvertido a la carrera en una macro morgue en la que se están almacenando los cadáveres de los migrantes, hombres y marroquíes en su inmensa mayoría, que están devolviendo las aguas en un goteo incesante.

Un camión militar transporta migrantes, el 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Foto: Jesús Torres/Europa Press Jesús Torres / Europa Press

En paralelo al drama humanitario, tanto en España como en Marruecos se buscan explicaciones -y responsables- por la avalancha migratoria. El gobierno marroquí achacó la crisis migratoria en Ceuta a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación ya los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las “devoluciones en caliente”, en su primera valoración pública de la incursión masiva de decenas de millas de marroquíes en la ciudad autónoma española durante el jueves y el viernes a través del espigón del Tarajal.

Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí, a través de un comunicado recogido por los medios nacionales, manifestó que lo ocurrido en Ceuta no ha sido fruto “ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales”, sino una combinación de “la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas”, junto a “la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las decisiones recientes emitidas por las autoridades judiciales españolas”.

Estas “malinterpretaciones”, derivadas de la intoxicación informativa, “reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato”, manifestó el Ministerio del Interior. Rabat confirma por su lado 11 muertos, 10 de ellos ahogados, mientras trabaja con España para verificar el resto de víctimas.

Migrantes esperan a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Foto: Jesús Torres/Europa Press Jesús Torres / Europa Press

Al respecto, el diario El País dice que un estallido espontáneo en las redes sociales alentó el aluvión migratorio de decenas de miles de jóvenes marroquíes. Hacia el mediodía del jueves, el eco de los post que los convocaba a acudir a Ceuta retumbaba en las redes. “La frontera española está abierta y se puede pasar sin papeles”, fue la consigna general recibida por Ahmed, un joven desempleado de 23 años, y que movilizó a una marea juvenil por las carreteras del norte del país magrebí en una avalancha migratoria sin precedentes.

Casi todo estaba previsto, apunta el periódico. Las mismas redes citaban puntos de venta de trajes de neopreno, aletas, gafas de buceo, flotadores e incluso bolsas estancas para transportar documentos y móviles. Se detallaban capturas de pantalla de Google Maps para dirigir a los migrantes hacia la playa del Tarajal, en la frontera de Ceuta. Las zonas con menor vigilancia policial para intentar huir de la miseria.

“Nadie tenía información”

Desde España, en tanto, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, aseguró este domingo que no tuvo “ningún tipo de información” de sus servicios de seguridad sobre el aluvión de personas que el jueves entró irregularmente a la ciudad autónoma hasta que lo vieron cruzar la frontera. “Desde mi ámbito de competencia, que no es mucho con respecto a esos servicios, le puedo asegurar que es así”, declaró.

“No tuvimos, aquí por lo menos en esta Delegación, no tuvimos ningún tipo de información hasta que empezamos a ver a esas personas entrar por la frontera de esa manera”, insistió Pérez, que ya antes había dicho: “Lo que ocurre el jueves por la mañana todo el mundo empieza a tener información cuando ocurre. Antes de que ocurra nadie tenía información”.

En esta misma línea, el sábado, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ya aseguró que no había “ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 (de julio) hubiera podido surgir”.

Migrantes intentan cruzar la frontera a nado, el 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press Europa Press / Europa Press

Pero fuentes de la inteligencia militar y civil aseguraron al medio The Objective que el Ejecutivo español conocía la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en Ceuta, coincidiendo con la fiesta del Trono marroquí, y que desatendió sucesivas advertencias antes de que 60.000 personas cruzaran la frontera. Casi la totalidad (53.000) ya ha regresado a su país de origen, según los cálculos del Ministerio de Interior.

Estas mismas fuentes explican que, coincidiendo con la festividad de la monarquía, los servicios de inteligencia advirtieron de la “probabilidad” de un “gesto de magnanimidad” por parte del rey Mohamed VI. A estos primeros avisos, no obstante, se sumaron poco después todos los cruces a nado que se estaban realizando previamente desde Castillejos y la llegada masiva de autobuses procedentes de distintos puntos del país vecino.

En cuestión de 10 días, alrededor de 1.000 inmigrantes habían logrado llegar a la ciudad autónoma tras una travesía por el mar. La inteligencia interpretó esos flujos como “tanteos” por parte de Marruecos y volvió a advertir al Ejecutivo.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, el 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Jesús Torres/Europa Press Jesús Torres / Europa Press

La oleada de inmigrantes desbordó en cuestión de segundos a las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera del Tarajal. La Guardia Civil y la Policía Nacional no pudieron hacer nada para frenar el avance de estos ciudadanos, solo atender a los heridos. Fuentes de la inteligencia militar y civil lamentan que el gobierno no activara al Ejército en la frontera desde un primer momento, habida cuenta de que había varias guarniciones preparadas para actuar tanto en Ceuta como en Melilla. “Se podría haber movilizado sin reuniones previas, simplemente tras la decisión política y la orden del mando de operaciones”, explican.

Agentes desplegados en la zona describen además que la gendarmería marroquí permaneció, en sus palabras, “de brazos cruzados” mientras los migrantes cruzaban, tanto en el espigón como en la carretera de acceso al paso fronterizo, donde otras personas saltaron vallas y se subieron a los tejados.

El “virrey”

Pero The Objective plantea que la llegada masiva de decenas de miles de marroquíes a Ceuta entre el miércoles y el viernes no fue únicamente el resultado de una actuación de las mafias ni de una relajación accidental de la vigilancia fronteriza. Fuentes marroquíes en Francia conocedoras de las estructuras de poder del reino señalan a Fouad Ali El Himma, consejero y amigo personal de Mohamed VI, como el hombre que estaría detrás de una operación destinada a debilitar al gobierno del primer ministro Aziz Akhannouch y reforzar su control sobre el aparato del Estado, a menos de dos meses de las elecciones legislativas.

El Himma, que además de ser el chambelán es conocido en determinados círculos como el “virrey”, habría utilizado el descontrol migratorio para desacreditar al gobierno de Akhannouch, demostrar su dominio sobre los resortes del Estado y reforzar al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado por él de cara a los comicios del próximo 23 de septiembre.

Fouad Ali El Himma, consejero y amigo personal de Mohamed VI.

La elección del momento para permitir la avalancha no fue tampoco casual. Mohamed VI pronunció el miércoles por la noche su discurso con motivo del 27º aniversario de su llegada al trono. En esa intervención, el monarca presentó una imagen de estabilidad y progreso económico. Horas después, miles de marroquíes trataban de abandonar el país con destino a Ceuta. El contraste entre el discurso oficial y las imágenes de la frontera era demoledor. “La mejor forma de demostrar el fracaso de un gobierno es mostrar a su población huyendo”, resume a The Objective una de las personas que conoce las estructuras de poder del reino.

Como si ello no fuera suficiente, el diario El Español informa que la Guardia Civil española detectó a través del sistema de cámaras desplegado en la frontera de Ceuta la presencia de agentes del servicio de información de Marruecos infiltrados entre los grupos de inmigrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma durante la última oleada migratoria.

Así lo revelan en exclusiva a ese medio fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado, que aseguran que estos individuos fueron localizados durante el seguimiento realizado en tiempo real mediante el avanzado y puntero sistema de videovigilancia que controla el perímetro fronterizo.

Según estas fuentes, la presencia de miembros de los servicios de inteligencia marroquíes mezclados entre los migrantes no constituye un hecho aislado, sino un fenómeno que la Guardia Civil asegura haber detectado en anteriores episodios de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.

Señalan que una operación de estas características, propia de la “guerra híbrida”, no podía haberse llevado a cabo sin la participación del servicio que opera en Marruecos. “Es el procedimiento lógico para cualquier servicio de inteligencia”. Siempre según estas fuentes, la finalidad de esa presencia sería la supervisión en primera instancia de la entrada masiva que se produjo la semana pasada y obtener información de primera mano sobre el dispositivo español desplegado en la frontera, observar la respuesta operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguir sobre el terreno los hechos.

De hecho, fuentes de inteligencia consultadas por el diario ABC destacan el “músculo” que tiene Rabat en su red de espías. En cada barrio existe la figura del “Mugadem”. Una persona que se entera de todo lo que ocurre y pasa información al régimen. “Es imposible que no se enteraran de una gran marcha o un gran éxodo desde diferentes ciudades”, añaden.

“Un acto de guerra”

Desde la oposición española apuntan directamente contra Marruecos. Endureciendo las críticas más que cualquier otro de sus compañeros del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que “es una prueba de Marruecos para la siguiente”. “Esto va a ir a más”, adelantó con contundencia. “Me gustaría saber por qué el gobierno (de Pedro Sánchez) da las gracias a Marruecos. Es catastrófico lo que está pasando. No podemos permitir que invadan Ceuta, porque está en esos planes. Van a intentar quitárnoslo”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, el 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Foto: Marcos Moreno/Europa Press Marcos Moreno / Europa Press

Los dichos de Ayuso iban en confluencia con lo expresado por Santiago Abascal. El líder de Vox definió lo sucedido el pasado jueves en Ceuta como “un ataque brutal a nuestra soberanía”, “una invasión” e, incluso, “un acto de guerra, promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras”, en referencia, señaló, a la regularización de inmigrantes puesta en marcha el pasado enero por el gobierno del líder socialista.