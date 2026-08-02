Senapred amplía alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

La crecida de los cauces en Ñuble volvió a ampliar el mapa de riesgo. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) modificó este domingo la cobertura de la alerta roja y extendió la medida a 11 comunas de la región.

La decisión rige para Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu, Trehuaco, Ninhue y San Nicolás, y se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan su levantamiento.

La actualización fue adoptada después de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica PCF Río Itata en Puente Coelemu se encuentra en umbral rojo.

Según explicó Senapred, la medida fue coordinada con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y permitirá mantener movilizados todos los recursos disponibles para responder a la extensión y severidad del evento.

Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble. Imagen referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Tras la ampliación, Senapred también modificó la cobertura de la alerta amarilla, que quedó vigente únicamente para Pinto, Coihueco y Chillán Viejo.

La emergencia comenzó durante la mañana del 31 de julio, cuando la estación del río Lonquén en Trehuaco alcanzó inicialmente el umbral amarillo.

Horas más tarde, el aumento del caudal llevó a Senapred a cancelar esa alerta y declarar alerta roja para Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco.

Durante la noche del 1 de agosto, la cobertura fue ampliada a Quillón, luego de que las estaciones del río Lonquén y del estero Coyanco alcanzaran niveles rojos.

La última actualización, publicada a las 14.07 horas de este domingo, incorporó otras seis comunas tras el cambio registrado en la estación del río Itata en Puente Coelemu.