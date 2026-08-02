Rabat califica caso Bernarda Vera como “un éxito” del Plan de Búsqueda y detalla proyecto para limitar al INDH

Valparaíso, 2 de junio de 2026. El ministro de Justicia Fernando Rabat en la Comisión de Constitución. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió este domingo al Plan Nacional de Búsqueda y abordó el proyecto anunciado por el gobierno de José Antonio Kast para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Sobre el caso de Bernarda Vera, quien permaneció por 51 años incluida en las nóminas de detenidos desaparecidos antes de que se conocieran antecedentes sobre su presencia en Argentina, señaló que fue “un éxito en tanto cumple un objetivo”.

“Demuestra también que cuando hablamos de fortalecer y hablamos de eliminar cualquier duda respecto de estas situaciones nosotros debemos fortalecer el plan de búsqueda para dar también con ese objetivo”, señaló.

Sobre el sumario administrativo abierto por el gobierno para esclarecer la situación, Rabat indicó que “nos parece que son más de dos años en los cuales hay una situación que genera incertidumbre, que genera incerteza y que no se abordó debidamente”.

El ministro, además, defendió que la revisión de las nóminas forma parte de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda. “Dentro del plan está también lograr certezas de que las personas que se encuentran dentro de las nóminas están correctamente calificadas como desaparecidas”, señaló.

Asimismo, Rabat aseguró que actualmente el gobierno no maneja antecedentes sobre nuevos casos similares al de Vera, aunque no descartó que “luego del fortalecimiento del Plan de Búsqueda y las investigaciones que vamos a hacer, puedan existir nuevos casos”.

Anteproyecto del INDH

En paralelo, el titular de Justicia entregó detalles sobre el anteproyecto anunciado por el gobierno que pretende modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mediante dos áreas: la composición del organismo y las facultades que actualmente ejerce.

“Creemos que efectivamente hoy la sociedad civil está mal representada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo” , lanzó.

Rabat agregó que la Subsecretaría de Derechos Humanos ha sostenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil y afirmó que esos sectores deberían tener una mayor presencia en el INDH.

El secretario de Estado apuntó a revisar y “eliminar ciertas facultades que nos parecen que no tienen sentido. Por ejemplo, el deducir querellas criminales”.