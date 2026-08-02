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    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas

    La última entrega de KPMK sobre la industria de venture capital a nivel mundial, detalla que empresas como Anthropic y OpenAI han sido claves.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo
    Las tendencias de este año: Explorando la excelencia en la inversión

    La inversión mundial de capital de riesgo o venture capital (VC) sumó US$227.400 millones durante el segundo trimestre de 2026, según el último informe Venture Pulse de KPMG. La cifra representa una caída de casi un tercio respecto del récord histórico del trimestre anterior, pero de todas formas configura el segundo mejor registro de la serie desde 2020, confirmando que este mercado sigue en un ciclo excepcionalmente activo, aunque cada vez más concentrado en unas pocas apuestas gigantescas ligadas a la inteligencia artificial (IA)

    Según el reporte, el trimestre estuvo nuevamente dominado por una sola operación: la ronda de US$65.000 millones levantada por Anthropic (empresa creadora de Claude), la segunda más grande de la historia del VC, solo superada por la recaudación de US$122.000 millones que OpenAI –los creadores de Chat GPT– había cerrado tres meses antes. A esa transacción se sumaron otras dos megarrondas relevantes en Estados Unidos: los US$12.000 millones reunidos por Project Prometheus, la startup de modelos de IA respaldada por Jeff Bezos (el CEO de Amazon), y los US$5.000 millones captados por la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries.

    El número de transacciones globales se mantuvo prácticamente estable, con 8.440 operaciones frente a las 8.464 del trimestre anterior. Lo que cambió fue el monto total, que retrocedió 31,7% respecto de los US$332.900 millones de enero-marzo. La explicación, según KPMG, no es una pérdida de apetito inversor, sino un simple efecto base: el trimestre anterior había estado inflado por el monto excepcional levantado por OpenAI, que por sí solo representaba más de un tercio del total global de ese período.

    “La IA sigue consolidándose como el principal motor de la inversión de capital de riesgo a nivel global. Nuestro estudio muestra que las mayores rondas de financiamiento se concentraron en infraestructura de IA, robótica, y soluciones para industrias específicas como legaltech y salud, es decir, el mercado está priorizando aplicaciones con impacto concreto en los negocios”, explica Cristián Tapia, socio de Deal Advisory KPMG Chile

    Estados Unidos retrocede, pero sigue liderando

    Si hilamos más fino en los datos de KPMG, se visualiza que Estados Unidos concentró US$144.900 millones en 3.644 operaciones durante el trimestre, una caída de 46% frente a los US$268.900 millones del trimestre previo, aunque el país continúa explicando cerca de dos tercios de la inversión global. Sumando a Canadá, México y Brasil, el continente americano en su conjunto reunió US$150.000 millones en 3.999 rondas, también su segundo mejor registro histórico pese a la baja trimestral.

    El dato más llamativo por su dirección fue el de Asia, la única gran región que creció en la comparación trimestral: pasó de US$33.000 millones a US$50.800 millones, su mejor resultado desde el cuarto trimestre de 2021. El impulso vino de China, que alcanzó un máximo de 18 trimestres con US$35.100 millones, apalancado en rondas de gigantes como DeepSeek (US$7.400 millones), ByteDance (US$3.000 millones), StepFun (US$2.500 millones) y Moonshot AI (US$2.000 millones).

    Europa, en tanto, mostró la mayor estabilidad: apenas retrocedió de US$25.950 millones a US$25.600 millones, sostenida por rondas grandes en el Reino Unido, como los US$2.100 millones de la farmacéutica de IA Isomorphic Labs, y un repunte notable en los países nórdicos.

    Si bien el informe no especifica el comportamiento de los VC en nuestro país, según Tapia, sus resultados son una buena noticia a nivel del mercado local.” Si bien el volumen de inversión es menor a nivel local, hay espacio para que las startups o empresas desarrollen de soluciones de IA con foco sectorial, aprovechando una tendencia global que va a seguir marcando el rumbo de la inversión para el resto del año", dice el socio de KPMG.

    De cara al tercer trimestre, KPMG anticipa en el Venture Pulse , que la inteligencia artificial seguirá siendo el principal motor de la inversión de riesgo a nivel global, acompañada por defensa, tecnología espacial y ciberseguridad como sectores en ascenso. La incertidumbre geopolítica y el desenlace del mercado de IPOs en Estados Unidos —particularmente si Anthropic y OpenAI efectivamente debutan en bolsa— serán las variables a observar en los próximos meses.

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