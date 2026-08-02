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    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    Los consejeros son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de 2/3 de los miembros del Senado. Así, con un total de 50 senadores en ejercicio, las dos terceras partes equivalen a 34 votos aprobatorios. Hoy el oficialismo cuenta con 26, por lo que requiere de 8 votos adicionales para lograr aprobar a su ficha para el cargo.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    23 Julio 2024 Entrevista a Cecilia Cifuentes, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El próximo 9 de agosto se termina el período de cinco años del economista Hermann González como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Ante ello, el gobierno y el oficialismo se activaron para buscar el nombre de su reemplazante, toda vez que el cupo es de centroderecha.

    El CFA está integrado por cinco profesionales especialistas en materias fiscales y presupuestarias. Actualmente, su presidenta es Paula Benavides, el vicepresidente es Sebastián Izquierdo y los consejeros con Marcela Guzmán, Joaquín Vial y Hermann González.

    Los consejeros son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo de 2/3 de los miembros en ejercicio del Senado. Así, con un total de 50 senadores, las dos terceras partes equivalen a 34 votos aprobatorios.

    Hoy el oficialismo cuenta con 26 votos de su sector o afines -desde el Partido Nacional Libertario a Demócratas-, por lo que requiere de ocho votos adicionales para lograr aprobar al candidato o candidata al cupo.

    Dado este escenario, el nombre que baraja el Ejecutivo es de alguien que estiman podría lograr esa amplitud de apoyo en el Senado. Se trata de la académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes.

    Si bien la economista fue parte del comando de José Antonio Kast en su candidatura presidencial de 2021 y antes ya había colaborado con él en su incursión de 2017, durante el segundo proceso contitucional de 2023 se distanció de ese sector. Tras ello, en la primera vuelta de la contienda electoral de 2025 se sumó al equipo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

    En paralelo, en 2024 tuvo una participación destacada en la mesa técnica de la reforma previsional que impulsó el gobierno de Gabriel Boric, donde su actuación y aportes para lograr un consenso fueron bien valorados por el oficialismo de entonces.

    Esa comisión estuvo integrada, además, por Paula Benavides hoy presidenta del CFA, María José Zaldívar, Hermes Gutiérrez, Soledad Hormazábal y Juan Pablo Letelier.

    Quienes conocieron de ese trabajo afirman que la relación entre Benavides y Cifuentes fue buena y que se tienen un respeto profesional mutuo, más allá de sus posiciones políticas contrarias.

    La nominación del reemplazante de Hermann González en el CFA cobra mayor relevancia, considerando que podría ser quien ocupe la presidencia a futuro, cuando en agosto de 2028 concluya el período de Benavides al mando, aunque a esta le quedaría plazo como consejera.

    Además, dada la delicada situación fiscal que atraviesa el país, el CFA ha ido ganando terreno en la discusión pública, y por ende, en el gobierno y en el oficialismo se señala que se requiere de una persona con experiencia.

    De acuerdo a fuentes al tanto de las tratativas, el nombre de Cifuentes comenzará por estos días a ser socializado con los senadores de la oposición.

    Cifuentes es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una dilatada trayectoria ligada a finanzas públicas. Ha sido economista del Banco de Chile, economista senior de Libertad y Desarrollo, profesora adjunta del Área Economía y Finanzas del ESE Business School de la Universidad de los Andes y en la actualidad es directora del Centro de Estudios Financieros -CEF- del ESE Business School de la Universidad de los Andes.

    Además, es consejera del Consejo Consultivo Previsional, y en el ámbito del sector privado es directora de BTG Pactual Chile desde fines de abril de 2025.

    Más sobre:CFAConsejo Fiscal AutónomoCecilia Cifuentes

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