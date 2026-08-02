Grecia enfrenta una compleja situación por diversos incendios forestales en plena temporada turística, en medio de condiciones meteorológicas calificadas como “extremas” y vientos que alcanzan con frecuencia los 100 kilómetros por hora, según informó este domingo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

De acuerdo con la información entregada, miles de personas han debido ser evacuadas, mientras las llamas se encuentran a 35 kilómetros de Atenas.

A través de una publicación en Facebook, Mitsotakis señaló que estos días han sido “extremadamente difíciles” y explicó que la intensidad del viento ha limitado el trabajo aéreo para combatir los incendios.

“Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves que tenemos pueden operar con seguridad”, afirmó. Asimismo, agregó que “hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”.

Grecia enfrenta violentos incendios forestales en medio de condiciones meteorológicas “extremas”

Incendio se ha extendido hacia la región de Ática

Según la información disponible, el incendio forestal se declaró el jueves en la región de Beocia y desde entonces se ha propagado alrededor de 40 kilómetros hacia el este, alcanzando la región capitalina de Ática.

El avance del fuego ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades y este domingo amenaza la zona industrial del pueblo costero de Megara, ubicado a unos 35 kilómetros al oeste del centro de Atenas.

El teniente de alcalde de Megara, Dimitris Vordos, sostuvo que el municipio ha sufrido importantes daños ambientales.

Grecia enfrenta violentos incendios forestales en medio de condiciones meteorológicas “extremas”

“Ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte”, afirmó.

Además, el incendio atravesó durante la noche del viernes el pueblo costero de Porto Germeno, donde, según fuentes municipales citadas en la información, más de cien viviendas resultaron calcinadas.

Bomberos “al límite”

Uno de los habitantes afectados, el agricultor Minas Tsotdanis, relató que la intensidad del incendio impidió cualquier intento por detener el avance de las llamas.

“El fuego era demasiado violento y el viento soplaba con una fuerza increíble. No había nada que hacer, salvo mirar el incendio. Mi casa quedó completamente destruida”, declaró.

El reporte señala que, en una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por los incendios en Grecia.

Por su parte, el ministro griego de Protección Civil, Evangelos Tournas, afirmó el sábado que los bomberos han sido “llevados al límite”. La información agrega que tres bomberos han muerto combatiendo los incendios, dos de ellos en Creta y uno en el Peloponeso.