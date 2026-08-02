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    “El próximo capítulo está en camino”: Vozinha viaja a Chile para firmar su contrato en Colo Colo tras una larga espera

    El arquero mundialista con Cabo Verde puso fin a la incertidumbre y finalmente tomó el vuelo que lo traerá al país, según aseguró su entorno y el club albo. Llegará a las 20.30 de este domingo a Santiago. Este lunes se realizará los exámenes médicos para posteriormente ser presentado como flamante refuerzo del Cacique.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Julián Concha

    La teleserie llega a su fin. Luego de varios días de incertidumbre en Colo Colo, Vozinha finalmente emprendió rumbo a Chile para firmar por el Cacique, según aseguraron a La Tercera desde el club y el entorno del jugador. El arquero de Cabo Verde, sensación del Mundial y elegido como el mejor portero del certamen, llegará durante la tarde-noche de este domingo al país junto a su representante Bernardo Vasconcelos, quien ha trabajado con el empresario argentino Luciano Duthu en esta operación. El agente transandino ya llevó a Pedreros a Darío Lezcano, Leonardo Gil y Agustín Bouzat.

    El caboverdiano despejó las dudas y comenzó su viaje. Se trasladó desde Portugal a Madrid para posteriormente tomar un vuelo hacia Santiago, poco antes de las 7.30 hora nacional. Según pudo averiguar El Deportivo, el portero de 40 años arribará hoy a las 20.30. Minutos después tendrá su primer contacto con la prensa y con los ansiosos hinchas que llevan días esperándolo y que, seguramente, irán a recibirlo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

    El propio Vozinha compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram. Pese a que continúa sin hacer alusión a Colo Colo en sus redes sociales, esta vez al menos sí dio un guiño del siguiente paso en su carrera: “Cargando… el próximo capítulo está en camino”, escribió.

    En ese sentido, una vez que llegue a Chile, el caboverdiano se preparará para una jornada tan crucial como ajetreada. Este lunes se realizará los exámenes médicos, a eso de las 7 horas. Posteriormente, si es que pasa los chequeos, se pondrá a las órdenes de Fernando Ortiz y tendrá su primera práctica con el primer equipo, estipulada para las 9 horas.

    Después, cerca de las 12.30 horas, será presentado por el Cacique, ahora sí de manera oficial. Vozinha tendrá su primera conferencia de prensa en el Monumental.

    Vozinha publicó un mensaje antes de abordar su vuelo a Chile. Foto: stories @vozinha1.

    Vozinha finalmente llegará a Colo Colo

    Una vez que el arquero que brilló en el Mundial ante potencias como España, Uruguay y Argentina sea presentado en el estadio Monumental, de inmediato se pondrá a disposición de Fernando Ortiz. Luego del triunfo por 4-3 ante Everton, en Viña del Mar, el estratega fue consultado sobre la situación del meta, quien había sido anunciado por Aníbal Mosa hace más de una semana.

    Cuando le preguntaron si finalmente el jugador africano arribaría al club, el técnico albo respondió con una frase breve que aumentó aún más la incertidumbre en torno a su fichaje: “¿Sabes si llega?... Yo tampoco”, lanzó.

    No obstante, Vozinha comenzó su viaje rumbo a Chile. Una vez presentado, se sumará a los entrenamientos liderados por Ortiz. También quedó descartada su presencia en el evento tecnológico brasileño Rio Innovation Week, que se realizará el próximo 5 de agosto en Brasil. El certamen tenía en cartelera al caboverdiano, uno de los atractivos del tradicional acontecimiento, sobre todo, porque pasó de tener 50 mil seguidores en Instagram a sumar casi 30 millones, después de ser figura en el Mundial 2026.

    Esto, lógicamente, volvió a acrecentar las dudas en torno a su fichaje. Sin embargo, su representante Bernardo Vasconcelos descartó esa opción: “Vozinha nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro, así que de ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, señaló a este diario.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraColo ColoVozinhaCabo VerdeSelección de Cabo Verde

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