El potente dardo de futbolista cortado por Pellegrini tras salir del Betis: “El fútbol es un tráfico humano legalizado”

Ezequiel Ávila, más conocido como Chimy, no se guardó nada tras su salida del Betis. El atacante argentino, que continúa sin encontrar equipo luego de su bullada partida de Heliópolis, se lanzó con todo contra el club que dirige Manuel Pellegrini.

El conjunto verdiblanco hizo uso de la cláusula del transandino, que tenía en su contrato una especificación que le permitía al club desprenderse de él. En detalle, podía poner fin anticipadamente al vínculo en el último año de este, pagándole una indemnización pactada de 50 mil euros al delantero.

Pese a la legalidad de la determinación, la abrupta salida no cayó bien en el jugador de 32 años, quien había sido cortado por el Ingeniero. De hecho, el Betis planeaba su salida desde el semestre anterior, en el pasado mercado invernal europeo.

Por su parte, Ávila rechazó una serie de ofertas para continuar en Sevilla: “Mi decisión siempre fue terminar mi contrato con el Betis. Nunca se me cruzó por la cabeza el querer salir. Mi contrato tiene una fecha y se respetará la fecha esa, porque yo quiero estar en el Betis”, señaló meses atrás.

Ezequiel 'Chimy' Ávila fue la figura del Betis en la remontada sobre el Elche por Copa del Rey. Foto: @RealBetis (X).

La reflexión de Ávila

Chimy Ávila realizó una cruda y particular reflexión para referirse al momento que atraviesa. También cuestionó al Betis con potentes dardos. “El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”, aseguró en una entrevista en el podcast Referentes.

El rosarino, de reconocido pasado humilde, algo que ha hablado en varias oportunidades, envió otro mensaje tajante: “No me gustaría volver a jugar el partido más importante porque ya lo jugué y gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia lo logré, que fue el partido de la vida, del barrio”, indicó.

Ávila dejó el Betis luego de dos años y medio. En ese tiempo disputó 68 partidos con la camiseta verdiblanca, en los que anotó apenas ocho goles y entregó cinco asistencias. El argentino siempre tuvo un rol secundario en la escuadra dirigida por Pellegrini.