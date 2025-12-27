SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Uno de los delanteros del conjunto verdiblanco no es considerado por el Ingeniero y pretende irse del club en el mercado invernal europeo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El Betis cerró el año por lo alto. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se fue a celebrar las fiestas tras golear al Getafe en La Cartuja, por 4-0, en una de las mejores presentaciones del año. Ahora, los verdiblancos piensan en el mercado del invierno europeo y en la segunda mitad de la temporada.

    Es por ello que, según la prensa española, el conjunto bético ya tiene su primera salida. Se trata de Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, quien no ha sido considerado por el Ingeniero, por lo que está buscando nuevos horizontes.

    El delantero argentino nacionalizado español llegó hace casi dos años, en el mercado invernal de 2024. El Betis pagó US$ 6 millones por su carta tras brillar en el Osasuna. Sin embargo, hoy está prácticamente cortado.

    Chimy, que firmó un contrato de vinculación hasta junio de 2027, no respondió a las expectativas depositadas en él. El propio jugador ve con buenos ojos la idea de salir para tener más minutos, ya que aún le queda un año y medio con la camiseta verdiblanca. En Heliópolis analizan opciones.

    Chimy Ávila está buscando la salida del Betis. Foto: @RealBetis (X).

    Poca continuidad

    Durante esta temporada, Ávila ha sido titular en apenas tres partidos. Uno fue en la Europa League, donde Pellegrini ha alineado principalmente con suplentes, ante el Ludogorets. Dos fueron en Copa del Rey, contra Palma del Río y Torrent, dos rivales de considerable menor categoría.

    Sin embargo, en LaLiga solo ha jugado en cinco oportunidades, en todas saliendo desde el banquillo y sobre el cierre de los respectivos encuentros. En total, ha disputado 14 cotejos entre todas las competiciones.

    Chimy ya buscó una posible salida previo al inicio de la temporada actual, pero esta no se concretó. Ahora, su salida sí se daría. De hecho, según medios españoles, el Getafe sería una de las opciones. La pretensión es que sea cedido por, al menos, seis meses.

    Es una de las opciones que maneja el Getafe para reforzar al equipo enero (…) Una cesión sería la solución. La posibilidad ha sido presentada”, informó AS.

    El Betis ya trabajó en la salida del futbolista durante el último mercado veraniego, pero finalmente el jugador permaneció en la plantilla de Pellegrini”, aseguró, en tanto, ABC.

    A sus 31 años, Ávila está lejos del mejor nivel que mostró en su carrera, precisamente en el Osasuna. A finales de 2019, el delantero alcanzó su mayor valor de mercado. Según Transfermarkt, el rosarino costaba unos 15 millones de euros, algo así como 17,5 millones de dólares.

    Su gran rendimiento en el Osasuna y su nacionalización lo hicieron entrar en la órbita de la selección española, que pese a tener una de sus mejores generaciones, no ha entregado un artillero prolífico desde hace años. No obstante, con el Betis ha estado lejos de su mejor nivel.

    Con la camiseta verdiblanca, Chimy ha disputado un total de 52 encuentros, en los que marco apenas cinco goles. Sin embargo, esta temporada no ha anotado y solo ha aportado con dos asistencias. De hecho, es el tercer jugador que menos ha jugado del plantel. Con 418 minutos, está solo por delante del tercer arquero, Adrián San Miguel, que suma 270′, y del lesionado Isco Alarcón, que ha jugado 39′.

