¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento. Foto: Gemini

Las plataformas vibratorias se han convertido en una de las últimas tendencias del fitness.

Celebridades, influencers y algunos atletas las incorporan a sus rutinas prometiendo beneficios que van desde fortalecer músculos hasta mejorar el equilibrio e incluso ayudar a bajar de peso.

Pero, ¿qué tan respaldadas están estas afirmaciones por la evidencia científica?

El tema fue abordado por The Washington Post, que revisó estudios y consultó a especialistas sobre los verdaderos efectos del llamado entrenamiento con vibración de cuerpo entero.

¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento. Foto: Gemini

¿Qué es una plataforma vibratoria?

El sistema consiste en una plataforma, similar a una báscula grande, que vibra rápidamente mientras la persona permanece de pie sobre ella o realiza ejercicios simples.

Dependiendo del modelo, las vibraciones pueden ir de cinco a cincuenta veces por segundo.

Según explicó David Behm, profesor investigador de la Universidad Memorial de Terranova, las vibraciones obligan al cuerpo a estabilizarse constantemente, provocando contracciones musculares repetidas.

“La vibración de cuerpo entero sí tiene beneficios fisiológicos porque provoca contracciones musculares rápidas similares a las de un entrenamiento tradicional” , señaló.

¿Tiene mayores beneficios que otros ejercicios?

Sin embargo, Behm fue enfático en poner límites a las expectativas: “Las plataformas vibratorias no ofrecen una mejora sustancial con respecto a otras actividades que se podrían realizar” .

La principal conclusión de los especialistas es que la evidencia científica sigue siendo mixta.

Aunque existen algunos beneficios potenciales, no hay pruebas sólidas de que estas máquinas sean superiores al ejercicio tradicional ni de que produzcan una pérdida de peso significativa por sí solas.

Ryan Harris, profesor de medicina de la Universidad de Augusta, explicó a The Washington Post que uno de los problemas para sacar conclusiones definitivas es que los estudios utilizan distintos tipos de vibración, frecuencias y protocolos.

Los grupos más favorecidos

Aun así, Harris señaló que sí existen datos prometedores en ciertos grupos específicos.

Uno de ellos son los adultos mayores con movilidad reducida o pérdida muscular asociada a la edad, condición conocida como sarcopenia .

¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento. Foto: Gemini

Feng Yang, profesor de kinesiología de la Universidad Estatal de Georgia, sostuvo que las vibraciones pueden ayudar a mejorar el equilibrio y la fuerza muscular de las piernas , aspectos claves para actividades cotidianas como caminar.

“Las vibraciones provocan contracciones musculares involuntarias de alta frecuencia que podrían contribuir a mejorar la fuerza y la densidad ósea sin necesidad de realizar actividad física intensa”, explicó Yang.

Algunas investigaciones también sugieren beneficios potenciales para mujeres posmenopáusicas y personas con problemas metabólicos como diabetes tipo 2 , debido a que las contracciones musculares podrían ayudar al cuerpo a procesar mejor la glucosa.

La plataforma como un complemento

Pero los expertos coinciden en algo importante: las plataformas vibratorias deberían entenderse como un complemento y no como un reemplazo del ejercicio convencional .

Las recomendaciones apuntan a sesiones de entre 10 y 20 minutos, varias veces por semana, alternando períodos cortos de vibración y descanso.

Además, mantener una postura adecuada, de pie y con las rodillas levemente flexionadas, es fundamental para evitar molestias en la espalda o el cuello.

También existen advertencias. Personas embarazadas, con problemas severos de equilibrio, osteoporosis avanzada, cirugías recientes o marcapasos deberían consultar con un médico antes de utilizarlas.