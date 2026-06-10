Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

El expresidente Gabriel Boric reapareció este martes, criticando las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y cuestionando la decisión del Senado de rechazar la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas.

A través de una declaración pública, el exjefe de Estado sostuvo que existe una “contradicción” entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de sectores políticos a ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, afirmó Boric.

El exmandatario agregó que actualmente “a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, en referencia a los procedimientos de embargo y cobro realizados por la Tesorería.

Críticas por el secreto bancario

Boric vinculó directamente la situación de los deudores del CAE con el debate que se desarrolló en el Senado sobre el levantamiento del secreto bancario, una de las normas incluidas en el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica para fortalecer la persecución del lavado de dinero y el crimen organizado.

“ Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos ”, señaló.

En esa línea, formuló una serie de cuestionamientos hacia quienes rechazaron la iniciativa.

“¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, planteó.

Asimismo, expresó su respaldo a las personas afectadas por los procesos de cobro.

“Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política”, afirmó.

Expresidente Gabriel Boric DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Llamado a reactivar cambios al CAE

Junto con sus críticas, el otrora jefe de Estado llamó a impulsar nuevamente una reforma estructural al sistema de financiamiento de la educación superior.

“Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna”, sostuvo.

El exmandatario añadió que, paralelamente, debe mantenerse una política firme contra las organizaciones criminales.

“Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, concluyó.

Las declaraciones de Boric surgen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiera las acciones de cobro realizadas por la Tesorería General de la República respecto de quienes mantienen deudas impagas del CAE.