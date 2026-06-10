SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    Exmandatario responsabilizó a la actual coalición de gobierno por haberse opuesto al proyecto que buscaba reemplazar el Crédito con Aval del Estado y sostuvo que las fuerzas progresistas deben impulsar medidas para aliviar la carga de los deudores, junto con fortalecer la persecución financiera del crimen organizado.

    Por 
    Roberto Martínez
    expresidente Gabriel Boric Diego Martin

    El expresidente Gabriel Boric reapareció este martes, criticando las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y cuestionando la decisión del Senado de rechazar la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas.

    A través de una declaración pública, el exjefe de Estado sostuvo que existe una “contradicción” entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa de sectores políticos a ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

    “Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, afirmó Boric.

    El exmandatario agregó que actualmente “a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, en referencia a los procedimientos de embargo y cobro realizados por la Tesorería.

    Críticas por el secreto bancario

    Boric vinculó directamente la situación de los deudores del CAE con el debate que se desarrolló en el Senado sobre el levantamiento del secreto bancario, una de las normas incluidas en el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica para fortalecer la persecución del lavado de dinero y el crimen organizado.

    Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, señaló.

    En esa línea, formuló una serie de cuestionamientos hacia quienes rechazaron la iniciativa.

    “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, planteó.

    Asimismo, expresó su respaldo a las personas afectadas por los procesos de cobro.

    Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política”, afirmó.

    Expresidente Gabriel Boric DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Llamado a reactivar cambios al CAE

    Junto con sus críticas, el otrora jefe de Estado llamó a impulsar nuevamente una reforma estructural al sistema de financiamiento de la educación superior.

    “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna”, sostuvo.

    El exmandatario añadió que, paralelamente, debe mantenerse una política firme contra las organizaciones criminales.

    “Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, concluyó.

    Las declaraciones de Boric surgen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiera las acciones de cobro realizadas por la Tesorería General de la República respecto de quienes mantienen deudas impagas del CAE.

    Más sobre:Gabriel BoricCAETGRSecreto bancarioPresidente KastEducación superiorNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EEUU ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero en Ormuz

    Ministro Arrau encabeza operativo policial que comenzó en la “esquina de la muerte” de Independencia

    Exministra Marcela Hernando asume presidencia de comisión que revisará acusación constitucional contra Nicolás Grau

    Presidente Kast recibe este miércoles al expremier británico David Cameron en La Moneda

    Miguel Ángel Calisto: “Las acusaciones no son un instrumento efectivo de fiscalización, son más bien de venganza política”

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente

    Lo más leído

    1.
    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    2.
    El día en que desapareció su saldo: Joaquín Quirland, el “caso cero” que hizo patente los embargos por deudas del CAE

    El día en que desapareció su saldo: Joaquín Quirland, el “caso cero” que hizo patente los embargos por deudas del CAE

    3.
    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    4.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    5.
    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario
    Chile

    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    Ministro Arrau encabeza operativo policial que comenzó en la “esquina de la muerte” de Independencia

    Exministra Marcela Hernando asume presidencia de comisión que revisará acusación constitucional contra Nicolás Grau

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente
    Negocios

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    Estudio señala que Fonasa concentra casi el 16% del presupuesto del país y propone medidas para fortalecer su gobernanza

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años
    Tendencias

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    La magia de Messi lo arregla todo: Argentina golea a Islandia y llega encendida a su debut en el Mundial
    El Deportivo

    La magia de Messi lo arregla todo: Argentina golea a Islandia y llega encendida a su debut en el Mundial

    Repasa la goleada de Argentina sobre Islandia ante de su estreno en el Mundial 2026

    La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    EEUU ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero en Ormuz
    Mundo

    EEUU ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero en Ormuz

    Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú: “En la mayoría de los escenarios gana Fujimori, pero no está descartado que gane Sánchez”

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy