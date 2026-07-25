Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por desborde para las comunas de Molina y Curicó, en la Región del Maule, debido al aumento del caudal del río Palos.

La decisión fue adoptada durante la mañana de este sábado 25 de julio, luego de que la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la precordillera de ambas comunas, alcanzara valores de umbral rojo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA), esta condición supone un aumento del riesgo para la población que reside en las cercanías del curso de agua.

Senapred precisó que el resto de las estaciones ubicadas aguas abajo se mantienen, por el momento, en niveles normales.

La medida se adopta mientras un nuevo ciclo de sistemas frontales avanza sobre el país, con lluvias que podrían extenderse desde Coquimbo hasta Los Lagos, nevadas en la cordillera y rachas de viento de hasta 100 km/h. El evento se mantendría hasta el lunes, pocos días después de la emergencia meteorológica que dejó 13 fallecidos y más de 34 mil viviendas damnificadas.

La nueva medida deja sin efecto la alerta amarilla por crecida que había sido declarada durante la madrugada, cuando la misma estación hidrométrica alcanzó inicialmente el umbral amarillo.

Ante el nuevo incremento del caudal, Senapred coordinó la actualización con la Delegación Presidencial Regional del Maule y elevó el nivel de alertamiento a rojo.

La alerta roja permanecerá vigente desde este sábado y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con su declaración, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad que podría alcanzar el evento.