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    Nacional

    Minsal encabeza operativo de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A para bomberos en la RM tras el sistema frontal

    "Las 164 compañías trabajaron en situaciones bastante críticas, expuestos a elementos tóxicos, agentes químicos muchas veces, y también productos que pueden contener enfermedades como son fecas", explicó el presidente del consejo regional metropolitano de Bomberos en la región Metropolitana, Roberto Valenzuela

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Seremi de Salud RM

    El Ministerio de Salud (Minsal) encabezó este sábado un operativo de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A para voluntarios de bomberos y rescatistas en la región Metropolitana que se hayan visto expuestos a aguas contaminadas durante sus trabajos en la emergencia por el sistema frontal.

    Un total de 118 voluntarios participaron de esta instancia en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    El presidente de Bomberos en la región Metropolitana, Roberto Valenzuela, detalló las problemáticas a las que se vieron expuestos durante el transcurso de la emergencias por las lluvias.

    Prensa Seremi de Salud RM

    “Hemos tenido diferentes emergencias, donde las 164 compañías trabajaron en situaciones bastante críticas, expuestos a elementos tóxicos, agentes químicos muchas veces, y también productos que pueden contener enfermedades como son fecas, que pueden estar en los ríos, explicó.

    “Hoy estamos con bomberos, también se han hecho y se han realizado labores de prevención en funcionarios municipales, en otros tipos de ocupaciones para poder garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas de nuestra región y asumiendo también que tenemos que estar preparados”, explicó por su parte la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas.

    En tanto, la subsecretaria de Salud Pública Alejandra Pizarro explicó: “Estamos implementando la vacunación de emergencia a grupos específicos, que son grupos que tienen mayor riesgo de exposición frente a ciertas enfermedades como son la hepatitis A, por ejemplo, el tétanos y también incluso la enfermedad respiratoria”.

    A lo que añadió: “Ya desde la semana pasada activamos una instrucción dirigida a todas las Seremis del país donde se refuerza la vacunación contra estos grupos especiales, cierto, en contexto de emergencia. Los grupos especiales son los que les decía recién nuestros bomberos, por supuesto, brigadistas, rescatistas, pero también personas que han estado expuestas a situaciones de riesgo, como por ejemplo aguas contaminadas con heces donde podría aumentar el riesgo de contraer la hepatitis A”.

    Más sobre:Sistema frontalSaludBomberosAlejandra PizarroPía Venegas

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