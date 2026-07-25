El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso de la Armada emitió un aviso de mal tiempo para el área oceánica y el borde costero comprendido entre Algarrobo y Constitución, debido al paso de un sistema frontal y la condición postfrontal prevista para este fin de semana.

Según informó la institución, el fenómeno comenzará a las 14.00 horas de este domingo en el tramo entre Pichilemu y Constitución , donde se esperan chubascos, lluvia y viento del nor-noreste, que posteriormente rotará al norte, con intensidades de entre 15 y 25 nudos y rachas que podrían alcanzar entre 35 y 40 nudos.

En tanto, entre Algarrobo y Pichilemu, las condiciones comenzarán a manifestarse desde las 21.00 horas del domingo, con precipitaciones y viento del norte de entre 15 y 25 nudos, además de rachas de hasta 35 nudos.

Armada emite aviso de mal tiempo entre Algarrobo y Constitución por lluvias, viento y fuerte oleaje

Respecto del estado del mar, la Armada informó que se proyecta un oleaje de entre 12 y 13 metros de altura en el área oceánica durante el domingo, mientras que en el borde costero se esperan olas de entre 3 y 4 metros durante el lunes, manteniéndose condiciones de marejadas.

La institución recomendó a la comunidad mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y consultar el detalle del aviso a través de los canales oficiales de la Armada.