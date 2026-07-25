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    Rescatan en buenas condiciones a los 23 trabajadores restantes que estaban aislados en Pascua Lama

    Gracias a las mejoras en el tiempo para este sábado, los dos helicópteros dispuestos por la empresa pudieron concretar el retiro de los trabajadores poco después del mediodía.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Cristián Tapia

    Gracias a una considerable mejora del tiempo en Alto del Carmen, en la región de Atacama, durante este sábado se concretó la extracción de los 23 trabajadores mineros restantes aislados en Pascua Lama.

    El sistema frontal que afectó durante la última semana a la región provocó la caída de nieve en la alta cordillera, lo que dejó aislados a 39 trabajadores en el sector de campamento Barriales.

    Durante la jornada del viernes se iniciaron los primeros cuatro vuelos por parte de la empresa Barrick Chile, administradora de Pascua Lama, para lograr retirar del lugar a los trabajadores. Esa jornada se logró la extracción de 16 de ellos.

    Desde la empresa detallaron que el generador eléctrico del campamento fue reabastecido durante la jornada del jueves con 1.200 litros de combustible.

    “El equipo opera con un consumo aproximado de 55 litros por hora. Para su operación y atención, la empresa cuenta con un eléctrico presente en faena. Esta reserva, sumada a la capacidad de reabastecimiento demostrada durante toda la contingencia, asegura la continuidad del suministro eléctrico durante todo el período que contempla el plan de evacuación”, señalaron desde la empresa.

    Aparte, explicaron que en el campamento “se mantienen en comunicación permanente con la empresa, cuentan con la atención del médico del policlínico de la faena y disponen de las respectivas reservas de agua embotellada y alimentación”.

    Lo anterior, sumado a la mejora en la condición del tiempo tras los temporales que afectaron a la comuna cordillerana del norte del país, auguraba un buen resultado y la conclusión del operativo durante esta jornada.

    “Ya el helicóptero volvió a Pascua Lama, aprovechando el muy buen tiempo que tenemos a esta hora. Así que se espera que a eso de las 12 o 12:30, si todo funciona bien, ya deberían estar todos los trabajadores rescatados”, señaló durante la mañana de este sábado el diputado Cristián Tapia.

    Llegaron en buenas condiciones

    Durante la mañana comenzaron a llegar al helipuerto de Alto del Carmen los primeros rescatados de este sábado, que destacaron la resiliencia de los afectados durante el período más complejo durante el sistema frontal.

    “Tuvimos que refugiarnos en sectores porque estábamos trabajando con un generador de respaldo, que tuvimos que irnos en sector, y ahí fuimos sectorizándonos y durmiendo. Pasamos la noche bien, pero no en las condiciones óptimas”, señaló uno de ellos a 24 Horas.

    “Si se hubiera planificado y se hubieran tomado las decisiones correctas, esto se hubiera evitado”, criticó otro, que apuntó al mismo medio contra la determinación de seguir las faenas a pesar del pronóstico del tiempo adverso.

    Finalmente a las 12:25 de este sábado se concretó la llegada del último vuelo con los trabajadores restantes.

    La verdad es que, al conversar con ellos, se pueden ver bien, pero tienen, sobre todo, decepción, frustración por cómo los trataron, porque no los sacaron antes, sabiendo lo que iba a venir”, señaló el diputado Tapia.

    Más sobre:Pascua LamaMinerosTrabajadoresAlto del Carmen

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