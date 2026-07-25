De desconocido a estrella mundial: la vuelta larga de Vozinha, la figura de Cabo Verde que desembarca en Colo Colo

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, vuelve a causar impacto mundial. El arquero de Cabo Verde, revelación en la Copa del Mundo, fue anunciado como el flamante refuerzo de Colo Colo.

El portero 40 años se transformará en el primer futbolista africano en vestir la camiseta alba y, lógicamente, en el primer caboverdiano. Eso sí, será el segundo en jugar en el fútbol chileno tras Adriano Custodio Méndes.

De ser un desconocido a impacto Mundial

El Mundial cambió la vida de Vozinha. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una de las principales ciudades del archipiélago africano, el guardameta es una de las referencias del fútbol caboverdiano de la última década. Debutó con la selección en 2012 y desde entonces se transformó en una presencia permanente en el equipo.

El estreno internacional del arquero llegó en una serie de clasificación ante Camerún rumbo a la Copa Africana de Naciones de 2013. Cabo Verde consiguió avanzar por primera vez al torneo continental. Ahí alcanzó los cuartos de final, resultado que marcó un punto de inflexión para el desarrollo del equipo. Vozinha fue parte de los equipos que disputaron las Copas Africanas de Naciones de 2013, 2015, 2021 y 2023.

Antes de la Copa del Mundo, Vozinha ya registraba 89 partidos con la selección. Mantuvo el arco invicto en 36 ocasiones. Sin embargo, esto se extendió en el certamen planetario. Sumó cuatro partidos más hasta caer en el tiempo extra ante Argentina, en dieciseisavos de final. El equipo africano se despidió del torneo sin haber perdido en los 90 minutos durante toda la copa.

La extensa vuelta de Vozinha

Su carrera comenzó en el Batuque, club de su ciudad natal. Permaneció ahí durante cuatro temporadas antes de pasar al Mindelense, otra de las instituciones más reconocidas de Cabo Verde.

En 2012 dio el salto al extranjero tras fichar por Progresso do Sambizanga, de Angola. Más adelante continuó su recorrido por distintas ligas europeas. Defendió al Zimbru Chisinau de Moldavia, al Gil Vicente de Portugal, al AEL Limassol de Chipre y al Trencín de Eslovaquia. Dio la vuelta larga.

Desde 2024 integra el plantel del Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal. Durante la última temporada disputó 19 encuentros.

La actuación de Vozinha también puso el foco sobre el crecimiento de Cabo Verde, que se encumbró en el torneo. El país, ubicado frente a la costa occidental de África, cuenta con cerca de 500 mil habitantes y una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados. Es el segundo territorio más pequeño en participar en una Copa del Mundo, detrás de Curazao.

Con el arquero como emblema, el equipo dirigido por Pedro Brito, conocido como Bubista, consolidó una estructura competitiva a partir de sus participaciones en la Copa Africana de Naciones. Los cuartos de final alcanzados en 2013 y 2023 fueron algunos de los hitos que precedieron la clasificación al Mundial. Ante España, en el debut, esa evolución quedó reflejada.

Sin embargo, lo que pareció una sorpresa para el planeta, se consolidó como una realidad en los siguientes duelos. Después vinieron los empates contra Uruguay y Arabia Saudita, y una histórica clasificación a dieciseisavos de final. Ahí cayeron ante la Albiceleste en el tiempo extra.

Su rendimiento lo elevó a un estatus mundial. Pasó a ser reconocido por todo el planeta, algo que se reflejó en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram pasó de tener 50 mil seguidores a unos 30 millones.

Pasó a ser querido transversalmente. De hecho, fue elegido por los fanáticos en el equipo ideal, con un 39.6% de las votaciones. Así, compartió escuadra con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rodri o Jude Bellingham.

Ahora, a los 40 años, después de una trayectoria repartida entre África y Europa, Vozinha inscribirá su nombre en la historia del fútbol chileno y Colo Colo.