Colo Colo ficha a Vozinha y remece el mercado. No solo el chileno. El impacto por el arribo del meta que custodió el arco de Cabo Verde en el Mundial, con notables actuaciones, es alto y se extiende por todo el planeta.

Sin embargo, al margen de la importancia del africano, no todos compartían la decisión alba de sumar una nueva opción en el puesto. Sobre todo por las satisfactorias actuaciones que ha cumplido Gabriel Maureira. Sin ir más lejos, el meta formado en Macul rindió de gran forma en la victoria sobre Limache.

La contradicción de Colo Colo que advierte Claudio Bravo y que cobra más fuerza con la llegada de Vozinha

Claudio Bravo fue uno de los que alzó la voz. Su apreciación, antes de que se concretara el acuerdo con el africano, toma especial validez. “Colo Colo va primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección, a nivel internacional y le están buscando arquero... Se recupera De Paul, le pelea al que traes y este chico pasa a ser tercer arquero”, declaró el excapitán de la Selección en el programa F90, de ESPN, en el que ejerce como panelista.

Bravo, formado en el Cacique, sale en defensa del promisorio guardameta. “Si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él (Maureira), es entendible. En este caso va a cometer errores por la inexperiencia. A todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación, donde no se quiera buscar el crecimiento de él”, profundizó.

Gabriel Maureira es abrazado por sus compañeros después del triunfo de Colo Colo Colo sobre Limache (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El recuerdo

El vilucano se remontó a sus comienzos. “Cuando empecé a competir no entré haciéndolo extraordinario, sino que fueron más errores que aciertos. De la prensa indicaban que había que traer a otro, pero Daniel (Morón) decía que tenía futuro, que tenía que jugar más. Para el jugador es bueno escuchar esas cosas. Para bien o para mal”, sostuvo.

En ese escenario, intentó explicarse el actuar de los albos. “No sé si falta convicción en Colo Colo (con Maureira), pero es bueno que lo aclaren. Ninguno escuchó por qué Colo Colo quiere reforzar esa zona: porque juega mal con los pies, porque comete errores, porque no genera confianza, porque va a la Selección”, concluyó.