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    “Ganó el fútbol”: la picante reacción de Claudio Bravo tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

    El exarquero de la Roja realizó una publicación justo después de la caída de la Albiceleste en la definición de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    “Ganó el fútbol”: la picante reacción de Claudio Bravo tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    España volvió a lo más alto del fútbol. La Furia Roja venció a Argentina en la final del Mundial y se coronó con su segunda estrella.

    La definición de la Copa del Mundo, como siempre, desató múltiples reacciones. Una de ellas vino desde este lado de la cordillera. Una vez finalizado el partido, Claudio Bravo publicó un duro dardo contra la Albiceleste: “Ganó el fútbol”, escribió el exarquero en su cuenta de X, en un posteo que acompañó con un posteo de aplausos.

    Minutos antes, el otrora capitán de la Roja se había referido al polémico gol anulado a Nico Williams en el tiempo extra. El tanto había adelantado a España, pero fue desestimado por una infracción a Nicolás Otamendi, tras un leve pisotón. De todas maneras, la Furia Roja se terminó coronando gracias a la anotación de Ferrán Torres: “Gol legítimo, increíble!“, escribió.

    Un escenario conocido

    La final se disputó en un escenario más que conocido para Claudio Bravo. La definición del Mundial 2026 se llevó a cabo en Nueva Jersey, específicamente en el MetLife Stadium.

    En ese mismo recinto, la selección chilena consiguió el bicampeonato de la Copa América justamente ante la Argentina de Messi.

    En dicho encuentro, Bravo fue una de las grandes figuras de la Roja. Primero, con una gran atajada tras un cabezazo de Sergio Agüero. Después, en la tanda de penales, se vistió de héroe tras taparle un penal a Lucas Biglia.

    Luego de esa nueva derrota de la Albiceleste ante Chile, Messi dio un anuncio que golpeó a Argentina: confirmó su retiro de la selección. “Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, aseguró.

    No obstante, el 10 terminó retornando al combinado transandino y tocó el cielo. Ganó dos Copa América, una Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022. En Norteamérica 2026, en tanto, se quedó nuevamente a las puertas, como en Brasil 2014.

    Cluaudio Bravo levantando la Copa América Centenario en el MetLife. Foto: Mexsport/Photosport. MEXSPORT/PHOTOSPORT

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