Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

El recién asumido primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en el frontis de Downing Street durante su discurso inicial. Foto: Archivo

Andy Burnham fue confirmado este lunes como el nuevo primer ministro de Reino Unido después de ser recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. El nuevo líder laborista llegó al número 10 de Downing Street en reemplazo de Keir Starmer, quien dejó el cargo tres días después de que Burnham fuera nombrado a la cabeza de la bancada política.

En su primer discurso oficial, realizado sin minuta ni atril frente a la residencia oficial, el nuevo premier británico indicó que la erradicación de la indigencia como la prioridad inmediata de su administración y manifestó que el gobierno puede devolver la esperanza a la nación.

Así, Burnham aseguró que buscará “acabar con las personas sin hogar que duermen a la intemperie en este país”.

“Ayudaremos a las personas a vivir bien, construyendo un Estado más preventivo, invirtiendo en el éxito de las personas en lugar de pagar por el fracaso”, dijo el exalcalde del Gran Mánchester. “Y ese trabajo empieza ahora. Pronto cruzaré esa puerta que tengo detrás y daré mi primera instrucción: acabar con la indigencia en nuestro país”, aseguró.

🚨 BREAKING: Andy Burnham pledges to end homelessness in Britain as his first act as PM



"I will soon go through that door behind me and issue my first instruction: to end rough sleeping in our country" pic.twitter.com/gFMTNuaNBH — Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026

El inicio del mandato de Burnham marca un cambio en la dirección del Partido Laborista, tras la dimisión de Starmer debido al deterioro de su imagen pública. El nuevo primer ministro se presentó ante la ciudadanía con un mensaje de cercanía y aseguró que los ciudadanos están cansados de la política. En esa línea, el nuevo jefe de gobierno británico afirmó que su administración buscará “situar los valores y estándares adecuados en el centro de la gestión pública” y calificó este momento como un punto de inflexión para el país.

Campaña contra “una de las injusticias más flagrantes”

Burnham declaró que su primera instrucción como primer ministro será el lanzamiento de una campaña nacional urgente para acabar con la indigencia lo antes posible.

Según explicó el mismo gobierno en un comunicado publicado tras el discurso inicial de Burnham, esta iniciativa contará con un respaldo financiero inicial de 340 millones de libras esterlinas adicionales a las ya destinadas para este fin.

Este incremento sitúa al financiamiento total del programa en niveles récord para abordar lo que el mismo gobierno definió como “una de las injusticias más flagrantes del país”. Asimismo, el plan gubernamental rechazó la postura de que terminar con este problema llevará décadas o que es una “tarea imposible de realizar”.

For too long, we’ve been told that ending rough sleeping will take decades or even that it's impossible. I'm not having that.



This is something a government can fix if it chooses to. Today, I’m choosing to.



The Passage are an organisation leading the way on this - I was proud… pic.twitter.com/ZALHMygE9O — Andy Burnham (@andyburnham) July 20, 2026

La promesa inicial de Burnham se sustenta en los datos publicados en febrero pasado por el Ministerio de Vivienda de Reino Unido, que reveló las estadísticas oficiales de sinhogarismo. Según el informe de otoño de 2025, se estima que 4.793 personas durmieron en la calle durante al menos una noche en Inglaterra el último trimestre del año pasado.

Esta cifra constituye un nuevo récord histórico en Reino Unido y supera el máximo previo registrado en el año 2017. Los datos muestran que se trata del cuarto aumento anual consecutivo, con un incremento del 3% respecto a 2024 y un alza del 171% en comparación con los registros de 2010.

Específicamente, en cuanto al perfil demográfico de las personas en situación de calle, la mayoría de los individuos en esta situación son hombres procedentes de Reino Unido y mayores de 26 años. La tasa nacional de personas sin hogar se sitúa en 8,2 por cada 100.000 habitantes.

El gobierno de Burnham fundamentó la urgencia de esta política en criterios de eficiencia económica y prevención. “Esta política constituye una parte fundamental de su promesa en las escaleras de Downing Street de ayudar a todos a vivir bien y construir un Estado más preventivo, invirtiendo en el éxito en lugar de pagar por el fracaso”, indica el comunicado gubernamental. “Un estudio sobre la crisis reveló que un año de indigencia cuesta aproximadamente 20.128 libras esterlinas por persona, frente a las 1.426 libras de una intervención preventiva eficaz”, siguió.

Persona durmiendo en la calle. Foto: Archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El primer ministro sostuvo que invertir en el éxito de las personas es preferible a pagar por los fallos del sistema y afirmó, en una publicación en X, que el fenómeno de miles de personas durmiendo en la calle es una decisión de los políticos y no un hecho inevitable.

Según la minuta de prensa, la primera fase del programa contempla la provisión de 1.200 viviendas y apoyo intensivo para al menos 3.000 personas que enfrentan situaciones de sinhogarismo grave y prolongado.

Esta etapa forma parte de un plan quinquenal que busca reducir la presión sobre el Servicio Nacional de Salud y el sistema de justicia penal británico. Se especificó, además, que la implementación del programa se dirigirá localmente, pero que contará con el respaldo total del gobierno central para brindar asistencia antes de la llegada del invierno.

Reformas económicas

Además, el primer ministro se comprometió a presentar esta misma semana medidas para enfrentar el elevado costo de vida y adelantó la creación de un plan a largo plazo -específicamente 10 años- para el país que será expuesto a finales de año.

Con esto, Burnham manifestó que Reino Unido debe “recuperar su estabilidad” y reconoció que las instituciones “no han estado a la altura de las necesidades ciudadanas en el último tiempo”.

“Transformaremos la política para que sea más colaborativa, más centrada en la resolución de problemas que en la búsqueda de réditos políticos. Trasladaremos el poder de aquí a todos los rincones del país para que puedan hacer más y, al hacerlo, construir una nueva economía donde los bienes esenciales vuelvan a estar bajo un control público más sólido para que sean asequibles para todos”, sentenció el laborista.

Negocios cerrados en Mánchester. Foto: Archivo Yves Herman

Dentro de sus anuncios iniciales, el jefe de gobierno destacó la reforma del sistema educativo y el aumento del apoyo en salud mental para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

“Ayudaremos a más jóvenes a encontrar trabajo reformando el sistema educativo y ofreciéndoles mayor apoyo, más apoyo en salud mental”, aseguró el exalcalde del Gran Mánchester. “Esa es la forma justa y sostenible de reducir el gasto en bienestar social para cumplir con nuestras normas fiscales y honrar nuestros compromisos de defensa con nuestros socios internacionales”, siguió.

El premier subrayó que la construcción de más viviendas sociales es una vía sostenible para reducir el gasto en bienestar social y cumplir con las normas fiscales y los compromisos de defensa internacional.

Asimismo, el sábado anterior a su llegada a Downing Street, Burnham canceló el plan nacional de identificación digital impulsado por la administración de su predecesor, Starmer, el cual tenía un costo proyectado de 1.800 millones de libras.

El gabinete

Además, la atención ahora se centra en los nombramientos que hará Burnham para su gabinete de ministros, en particular en el puesto clave de jefe del Tesoro.

La relevancia de esa designación se da, según información de France24, porque el perfil elegido dará una pista sobre los planes del nuevo primer ministro para enfrentar la tarea de reactivar una economía estancada para que el crecimiento empresarial y el aumento de la producción impulsen los ingresos del gobierno sin subir los impuestos.

La ministra de Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood. Foto: Archivo

Según señaló el medio francés, la decisión estará entre el saliente ministro de Energía de Starmer, Ed Miliband, y la actual titular de Interior, Shabana Mahmood.

Mientras Miliband es considerado parte del ala más a la izquierda del Partido Laborista, Mahmood es considerada como conservadora y sin una trayectoria tan definida en materia económica, lo que permitiría a Burnham tener un liderazgo pleno sobre la política económica.

Ministros afines a Starmer confirmaron su marcha tras la llegada de Burnham a Downing Street, como el viceprimer ministro David Lammy o la ministra de Economía y Hacienda, Rachel Reeves.

Otros puestos clave a definir serían los de Interior -ante una posible salida de Mahmood-, Defensa y Asuntos Exteriores, una materia en la que el que fuera alcalde del Gran Mánchester por una década tiene escasa experiencia. A pesar de lo anterior, Burnham ya indicó que sus primeras llamadas a líderes extranjeros serán al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, a la vez que garantizó el apoyo “firme e inquebrantable” de Londres a Kiev.