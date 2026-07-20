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    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    El exlíder del Cartel de Sinaloa se enfrentaba a acusaciones formales en seis jurisdicciones federales distintas en Estados Unidos, si bien en virtud del acuerdo de culpabilidad consintió el traslado del caso a la corte del distrito este de Nueva York.

    Por 
    Europa Press
    Ismael “El Mayo” Zambada, quien fuera líder del Cartel de Sinaloa. Foto: Archivo

    Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado este lunes al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien fuera líder del Cartel de Sinaloa, a cadena perpetua tras declararse culpable el año pasado por cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.

    “Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra de forma definitiva”, ha declarado el fiscal para el distrito este de Nueva York, Joseph Nocella.

    Esta sentencia, ha asegurado, ha sido posible “gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México”. “Esperamos que la sentencia de hoy aporte algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cartel de Sinaloa”, ha dicho, según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia estadounidense.

    El juez federal Brian Cogan ha leído la sentencia en una audiencia celebrada este lunes ante el tribunal federal de Brooklyn, la misma corte en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán -su predecesor al frente del Cartel de Sinaloa- fue condenado a cadena perpetua por cargos de narcotráfico.

    Ismael “El Mayo” Zambada, quien fuera líder del Cartel de Sinaloa. Foto: Archivo

    Zambada aceptó cargos por liderar una empresa criminal por actividades entre enero de 1989 y enero de 2024, así como por participar en conspiraciones para el lavado de dinero, el asesinato y el narcotráfico, y por violaciones a las leyes estatales relativas a homicidio y secuestro, por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

    El exlíder del Cartel de Sinaloa se enfrentaba a acusaciones formales en seis jurisdicciones federales distintas en Estados Unidos, si bien en virtud del acuerdo de culpabilidad consintió el traslado del caso a la corte del distrito este de Nueva York.

    Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien tenía un trato con las autoridades de Estados Unidos y fue quien le entregó.

    El narcotraficante afirmó en una carta en agosto de 2025 que fue “secuestrado” por Guzmán, que le entregó contra su propia voluntad a Estados Unidos. El presunto secuestro habría empezado cuando acudió bajo engaño a un encuentro en un rancho a las afueras de la ciudad de Culiacán en el que presuntamente iba a arreglar diferencias entre políticos locales.

    Tras ser recibido en persona por el hijo de “El Chapo”, explicó que le hicieron entrar en una “habitación oscura” donde fue inmediatamente “emboscado” por un grupo de hombres que le pusieron una capucha en la cabeza tras darle una paliza y le metieron esposado en el avión donde, acompañado de Joaquín Guzmán, acabó siendo entregado a las autoridades estadounidenses en El Paso (Texas).

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que la “presunta participación” de Washington en la detención de “El Mayo” Zambada generó conflictos dentro del Cartel de Sinaloa, con traiciones y divisiones internas, que generaron oleadas de violencia en el país latinoamericano. La Fiscalía mexicana investiga cómo se fraguó esa traición.

    Más sobre:EE.UU.México“El Mayo” ZambadanarcotráficoCartel de SinaloaMundo

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