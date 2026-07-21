Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este lunes que “no volverá a haber elecciones” en el país y anunció que impulsará cambios legales para impedir que la oposición pueda regresar al poder.

Durante la conmemoración del 47° aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el mandatario sostuvo que los sectores opositores buscan acceder al gobierno para beneficiarse de los recursos públicos.

“Ya quisieron ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó.

Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, insistió en que no permitirá que la oposición vuelva a disputar el poder mediante las urnas.

“No volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, señaló.

En esa línea, adelantó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras organizaciones para promover modificaciones legales que impidan el regreso de sus adversarios políticos.

“Hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”, sostuvo, al tiempo que aseguró que esas normas impedirán que la oposición alcance el Ejecutivo “por mucha plata que les den los yanquis”.

Asimismo, acusó a los opositores de mantenerse organizando partidos políticos con el objetivo de recuperar el gobierno mediante elecciones.

“Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno: Jamás, jamás, jamás”, zanjó.

Ortega, de 80 años, integró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979. Tras un primer período en el poder entre 1979 y 1990, regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha permanecido al frente del gobierno. Su esposa, Rosario Murillo, ejerce actualmente como copresidenta, cargo creado tras la reforma constitucional que eliminó la vicepresidencia.