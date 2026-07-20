Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

Ni un hit tórrido y global de la música urbana, ni algún himno caribeño de un símbolo de nuestra era como Bad Bunny, ni alguna cita a un éxito popero de última hora.

La canción escogida por la selección española de fútbol para celebrar su campeonato obtenido en el Mundial 2026, luego de vencer 1 a 0 a Argentina el pasado domingo 19 de julio en Nueva York, fue más bien una composición en sepia, de la vieja escuela, de días pretéritos, de esos minutos donde quizás los propios hispanos ni soñaban con abrazar el trofeo más relevante de todos.

Se trata de Mi gran noche, popularizada por el intérprete español Raphael -uno de los mayores íconos emergidos en el cancionero de ese país-, entonada a todo pulmón por los futbolistas mientras se trasladan en bus tras el encuentro, incluso con la estrella Lamine Yamal regalando un pequeño bailecito al ritmo de ese tema pegajoso que adecuadamente dice: “¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?/ puede ser mi gran noche/ Y al despertar, ya mi vida sabrá/ algo que no conoce“.

Claro, la letra es apropiada: “la Roja” española vivió una de sus noches de gloria al aplastar a los albicelestes. La propia canción es un track que caló hondo en la sociedad española desde su origen en 1967, precisamente por contener ese orgullo hispano de estar viviendo un trance irrepetible.

🚌🎤 Ni reguetón, ni los últimos éxitos del verano... En el autobús de la selección suena Raphael.



🇪🇸 Mientras media España sigue celebrando la segunda estrella, los campeones del mundo han elegido "Mi gran noche" como banda sonora de la fiesta. Un clásico para una noche que… pic.twitter.com/aKftPrLtVR — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 20, 2026

Pero, ¿cómo nace el éxito que también encumbró a Raphael?

La cuna de una gran noche

Mi gran noche es una canción compuesta por el astro italobelga Salvatore Adamo, bajo el nombre Tenez-vous bien. Distribuida por distintos rincones de Europa, llegó a los oídos del poeta español Rafael de León, quien le propuso a Raphael realizar una lectura un español de la composición.

“El niño”, que daba sus pasos en la música e iba en pleno despegue a la consolidación, aceptó de inmediato, pero bajo una condición: que los arreglos los realizara Manuel Alejandro, uno de los mayores compositores y productores de la balada hispanohablante, capaz de trabajar durante décadas para una pléyade que incluye a Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Rocío Jurado, Emmanuel y José José, entre otros.

Raphael veía el tema como un gran anzuelo para el público juvenil que deseaba capturar: la letra retrataba a un joven dispuesto a devorarse la vida nocturna y, a su vez, disfrutar del amor.

La canción se publicó en 1967, cosechando un enorme éxito en su momento incluyéndose en el LP que contenía la banda sonora de la película Digan lo que digan. Además se publicó como cara B del sencillo que incluía el también famoso tema Digan lo que digan.

Años después, hacia mediados de la década de 2010, la canción adquiere de nuevos aires en España, sonando en radios y discotecas. La popularidad en el nuevo siglo estuvo en parte motivada por haber sido seleccionada como sintonía de una de las secciones de los programas deportivos españoles Punto pelota y El chiringuito de jugones de Josep Pedrerol y Pipi Estrada. Tal fue el éxito que el director Álex de la Iglesia rodó una película con el mismo título.

Artistas como Gloria Trevi o la agrupación chilena Santos Dumont también la han hecho propia en su repertorio.

Ahora es el turno de la selección de España. No entonarán como el “Divo de Linares” ni tendrán la prestancia del gran Raphael. Pero sí la elevan de manera única: como los actuales campeones del mundo.