SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    La actual campeona del mundo celebró el trofeo obtenido en Nueva York a manos de Argentina, cantando y bailando una canción de hace casi 60 años. Un hit inolvidable popularizado por Raphael que exuda puro orgullo y que hasta hizo moverse a Lamine Yamal.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Ni un hit tórrido y global de la música urbana, ni algún himno caribeño de un símbolo de nuestra era como Bad Bunny, ni alguna cita a un éxito popero de última hora.

    La canción escogida por la selección española de fútbol para celebrar su campeonato obtenido en el Mundial 2026, luego de vencer 1 a 0 a Argentina el pasado domingo 19 de julio en Nueva York, fue más bien una composición en sepia, de la vieja escuela, de días pretéritos, de esos minutos donde quizás los propios hispanos ni soñaban con abrazar el trofeo más relevante de todos.

    Se trata de Mi gran noche, popularizada por el intérprete español Raphael -uno de los mayores íconos emergidos en el cancionero de ese país-, entonada a todo pulmón por los futbolistas mientras se trasladan en bus tras el encuentro, incluso con la estrella Lamine Yamal regalando un pequeño bailecito al ritmo de ese tema pegajoso que adecuadamente dice: “¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?/ puede ser mi gran noche/ Y al despertar, ya mi vida sabrá/ algo que no conoce“.

    Claro, la letra es apropiada: “la Roja” española vivió una de sus noches de gloria al aplastar a los albicelestes. La propia canción es un track que caló hondo en la sociedad española desde su origen en 1967, precisamente por contener ese orgullo hispano de estar viviendo un trance irrepetible.

    Pero, ¿cómo nace el éxito que también encumbró a Raphael?

    La cuna de una gran noche

    Mi gran noche es una canción compuesta por el astro italobelga Salvatore Adamo, bajo el nombre Tenez-vous bien. Distribuida por distintos rincones de Europa, llegó a los oídos del poeta español Rafael de León, quien le propuso a Raphael realizar una lectura un español de la composición.

    “El niño”, que daba sus pasos en la música e iba en pleno despegue a la consolidación, aceptó de inmediato, pero bajo una condición: que los arreglos los realizara Manuel Alejandro, uno de los mayores compositores y productores de la balada hispanohablante, capaz de trabajar durante décadas para una pléyade que incluye a Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Rocío Jurado, Emmanuel y José José, entre otros.

    Raphael veía el tema como un gran anzuelo para el público juvenil que deseaba capturar: la letra retrataba a un joven dispuesto a devorarse la vida nocturna y, a su vez, disfrutar del amor.

    La canción se publicó en 1967, cosechando un enorme éxito en su momento incluyéndose en el LP que contenía la banda sonora de la película Digan lo que digan. Además se publicó como cara B del sencillo que incluía el también famoso tema Digan lo que digan.

    Años después, hacia mediados de la década de 2010, la canción adquiere de nuevos aires en España, sonando en radios y discotecas. La popularidad en el nuevo siglo estuvo en parte motivada por haber sido seleccionada como sintonía de una de las secciones de los programas deportivos españoles Punto pelota y El chiringuito de jugones de Josep Pedrerol y Pipi Estrada. Tal fue el éxito que el director Álex de la Iglesia rodó una película con el mismo título.

    Artistas como Gloria Trevi o la agrupación chilena Santos Dumont también la han hecho propia en su repertorio.

    Ahora es el turno de la selección de España. No entonarán como el “Divo de Linares” ni tendrán la prestancia del gran Raphael. Pero sí la elevan de manera única: como los actuales campeones del mundo.

    Más sobre:RaphaelMi gran nocheEspañaArgentinaNueva YorkMundial 2026Bad BunnySalvatore AdamoManuel AlejandroJulio IglesiasEmmanuelRafael de LeónMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Lo más leído

    1.
    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    2.
    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    3.
    “No fue suficientemente impactante”: las críticas al show de medio tiempo de la final del Mundial (y su rating en Chile)

    “No fue suficientemente impactante”: las críticas al show de medio tiempo de la final del Mundial (y su rating en Chile)

    4.
    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    5.
    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”
    Negocios

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial
    Cultura y entretención

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino