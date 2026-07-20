Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

Vaya por delante que poco y nada he probado del universo de ofertas creadas para el cuidado facial. Pero tengo claro que, en ese espacio íntimo de la rutina, entre sueros de noche, tónicos y cremas hidratantes, la tecnología también reclama su lugar.

Llevo una semana probando la máscara Shark CryoGlow de la marca SharkNinja, recién llegada a Chile a comienzos de mes, que promete cuidar la salud de nuestra piel.

A primera vista, su diseño recuerda a unos lentes de esquí para la nieve o a un visor de realidad virtual. A diferencia de las populares máscaras de silicona flexible que inundan las redes sociales, esta estructura plástica rígida ofrece un interior estratégicamente contorneado.

Algo a favor, es que los bordes evitan presionar puntos dolorosos en la frente y dejan espacio suficiente para respirar y ver con normalidad.

Además de parecer el personaje de Annoying Orange, bajo esa estética se esconde un trabajo meticuloso que ya fue respaldado por la revista Time al incluirla entre los mejores inventos de dos mil veinticinco en su categoría. También acumula galardones de publicaciones de estilo de vida como Allure y Cosmopolitan… pero, ¿qué hace realmente?

Cómo es la máscara Shark CryoGlow

Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

El contorno de los ojos es el primer indicador del cansancio diario, de las pocas horas de sueño y del avance natural de los años. Para abordar esta área tan específica, la Shark CryGlow integra un sistema inspirado en la crioterapia.

El mecanismo consta de dos placas de enfriamiento localizado que se apoyan suavemente justo bajo la mirada. Tiene tres niveles de intensidad regulables desde un control remoto con pantalla, que va unido a la máscara por un cable, y el frío actúa directamente para desinflamar las molestas bolsas y atenuar las ojeras .

Es un alivio para la fatiga visual que acumulamos frente a las pantallas diarias, y el frío se siente de inmediato.

En el resto del rostro, la luz asume el protagonismo absoluto a través de su tecnología iQLED. Esto significa que el lado interior de la máscara alberga cuatrocientas ochenta fuentes de luz y ciento sesenta luces LED de alta energía .

En lugar de bañar la piel con un solo tono continuo, la máquina alterna frecuencias estratégicas en tres longitudes de onda distintas: la luz roja e infrarroja penetra en las capas profundas para estimular la producción natural de colágeno y elastina. Y la luz azul trabaja de manera superficial para disminuir las imperfecciones cutáneas ocasionadas por el estrés o factores ambientales.

Guía de inicio rápido

Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

Todo este despliegue técnico de SharkNinja se organiza en cuatro modos de tratamiento precisos.

El modo Antiedad mezcla las luces rojas e infrarrojas para reafirmar el rostro tras ocho semanas de constancia diaria.

El modo de Limpieza de cutis añade la luz azul para mejorar la textura en un ciclo de cuatro semanas.

Finalmente, existe una fase de mantenimiento ideada para conservar la luminosidad del cutis una vez alcanzados los objetivos principales de la rutina de cuidado inicial, llamada Modo cuidado de la piel.

Pero hay otro modo, el de Revitalización del contorno de ojos, que confía exclusivamente en el frío de las placas para dar luminosidad y mantener una piel radiante con el uso diario. Se puede usar entre 5 y 15 minutos tan seguido como el usuario desee.

Para entregar resultados óptimos, SharkNinja recomienda seguir una misma rutina -una vez al día- durante 8 semanas.

En las primeras ocho semanas la idea es aplicar los modos Antiedad (6 minutos) o Limpieza de cutis (8 minutos). Luego de ocho semanas, en adelante, mantener con Cuidado de la piel (4 minutos).

Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

Es una especie de compromiso. Exige detener la rutina, dedicar esos pocos minutos diarios a recibir luz y frío en el rostro, y aprovechar la desconexión, aunque uno termina por gastar el tiempo en cuestiones como leer de reojo el manual o mirar el teléfono.

Ahora integrar este dispositivo a la rutina requiere presupuesto y también algo de dedicación. Su valor de lanzamiento es de $349.900 CLP. Se puede adquirir en el retail nacional a través de las tiendas Falabella y Paris, además de las plataformas digitales de Mercado Libre, Shark Ninja y Vesperstore.