Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

España está de fiesta. Este domingo, la Roja europea venció a Argentina en la final de la Copa del Mundo, en un duelo en el que futbolísticamente fue muy superior, y levantó su segunda estrella. Los festejos se desataron hasta la madrugada en las principales ciudades de ese país.

Este lunes, el equipo que dirige Luis de la Fuente arribó a Madrid, en donde le esperaba todo un cronograma de actividades. Una de las primera fue dirigirse al Palacio de La Zarzuela, lugar en el que fueron recibidos nada menos que por el rey Felipe VI, la reina Letizia y las princesas Leonor y Sofía.

El recibimiento a España tras coronarse campeón en el Mundial

Una vez terminada esa visita, se dirigieron al Palacio de La Moncloa. Ahí, quien los esperaba era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

Dos millones de personas en las calles

Las dos primera actividades fueron bastante protocolares, lejos del descontrol habitual que casi siempre se ve en este tipo de festejos. Sin embargo, durante la tarde española las masas se involucraron en la celebración y los jugadores se sacaron los trajes formales para ponerse camisetas.

En un bus descapotable, los 26 futbolistas campeones del mundo se pasearon por calles de la capital como Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán. Según información oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid, casi dos millones de personas se agolparon para saludar a los campeones.

Foto: selección de España en X.

Precisamente en ese trayecto ocurrió una situación curiosa. Fabián Ruiz recibió un cartel que decía “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, dos jugadores que se fueron a las manos este domingo una vez terminada la final. El mediocampista del PSG no dudó en mostrarlo a la transmisión que acompañaba a la comitiva. Al verlo, causó las rizas de Lamine Yamal, quien miró a la cámara y dijo: “Nos vemos”.

En horas de la noche de España, la fiesta finalizó en la Plaza de Cibeles, lugar en el que se montó un escenario, los futbolistas fueron saliendo uno a uno a la plataforma y fueron aclamados por más de 120 mil fanáticos.