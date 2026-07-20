La autocrítica y el sufrimiento de la prensa transandina tras perder el Mundial: “A Argentina le pesó la final”

Desazón en Argentina. El país transandino sufrió luego de la derrota ante España en la final del Mundial. El equipo liderado por Lionel Messi se quedó a las puertas de su cuarta estrella.

La definición de la Copa del Mundo provocó múltiples reacciones en todo el planeta. Entre ellas, lógicamente, resaltaron las de la prensa transandina, que se lamentó por la derrota. “Argentina dejó todo y cayó de pie: España merecido campeón del Mundial 2026″, tituló Olé en su comentario, por ejemplo.

“Aplaudan igual. Emociónese igual porque la mejor Selección de la historia llegó hasta donde nadie pensaba. Siéntase igual identificado con un equipo que hizo de la resiliencia su arma principal, que construyó la épica con fútbol y actitud en el orden que quieran. Ahí está Messi llorando y abrazándose con todos. Ahí está cada uno de los que hicieron de esta Scaloneta un ejemplo de sentido colectivo y compromiso por la camiseta que dejará una marca indeleble. La Selección no pudo defender la corona ante un España que jugó mejor, lo dominó, le llegó por todos lados y terminó siendo un justo campeón. Y ni siquiera le salió el tiro del final con Simeone reventándola por arriba del travesaño cuando otra vez la hazaña se paseaba en la cancha", continuó el citado medio argentino.

Argentina no pudo en la final ante España. Cao Can

El sufrimiento de la prensa transandina

Clarín también sintió la caída: “España le ganó a una Selección Argentina que llegó sin nafta a la final y es el nuevo campeón del mundo: el último baile de Messi terminó en lágrimas”, tituló en su comentario.

También asumió la superioridad hispana y realizó una autocrítica, además de escribir sobre el final de la Scaloneta: “La Scaloneta no siempre iba a poder hacer equilibrio en la cornisa. De tanto coquetear con la caída, el traspié llegó. Y fue ante España, un rival de jerarquía que se mostró muy superior a lo largo de los 120 minutos que duró la final en Nueva Jersey. El zurdazo de Ferran Torres que logró vencer a Emiliano Martínez en el primer tiempo suplementario fue un acto de justicia, por mucho que duela en nuestra tierra. A Argentina le pesó la final y la ilusión del bicampeonato se pareció a una quimera durante el transcurso del juego, casi desde el primer minuto”, consignó el citado medio.

“La imagen final encontró a un extenuado Lionel Messi sentado en el piso, recibiendo el saludo respetuoso de todos los españoles. Acostado en el otro sector de la cancha, Lamine Yamal se estiró todo lo que pudo sobre el césped para festejar como el niño de 18 años que es. Tal vez, en Estados Unidos, la Pulga le haya pasado la posta. Se sabrá con el tiempo. Para el rosarino de 39 años, que terminó llorando de cara a la tribuna de los argentinos, llegará el adiós a una carrera brillante con la camiseta celeste y blanca, en la que Qatar 2022 siempre ocupará el punto más alto”, siguió.

En tanto, La Nación escribió en su titular: “Argentina resistió hasta donde pudo, pero España encontró en el alargue el gol que la consagró campeona del mundo”.

“España es el nuevo campeón del mundo. El seleccionado europeo derrotó 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, gracias a un gol de Ferran Torres. El equipo de Lionel Scaloni resistió durante casi dos horas con una enorme actuación de Emiliano Martínez, jugó gran parte de la definición con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final”, continuó en su comentario.