Sistema frontal: suben a 10 los fallecidos, más de 2.400 damnificados y 104 mil personas aisladas entre Atacama y La Araucanía

La Serena, 18 de julio de 2026. hombre cae al rio Elqui en la Serena siendo arrastrado por la corriente la que había aumentado a causa de las fuertes lluvias. Personal de bomberos y carabineros lograron rescatarlo y ponerlo a salvo. Alejandro Pizarro/Aton Chile

El gobierno actualizó la noche de este lunes el balance del sistema frontal que afecta al norte chico, la zona centro y el sur del país, confirmando que ascienden a diez las personas fallecidas producto de la emergencia, 2.422 damnificados, 104.504 aislados y 76 viviendas destruidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Las cifras fueron entregadas tras una nueva reunión de la mesa técnica encabezada por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entre otras autoridades, instancia en la que se revisó la evolución del fenómeno meteorológico y las medidas adoptadas para enfrentar sus efectos.

Durante el balance, Cebrián confirmó que el número de víctimas fatales aumentó a diez y detalló que aún existen personas cuyo paradero se desconoce.

“Tenemos que lamentar que a la fecha se suman diez personas fallecidas como producto del evento del sistema frontal entre las regiones de Atacama y La Araucanía”, señaló.

La autoridad agregó que Carabineros mantiene cuatro denuncias por presunta desgracia, correspondientes a dos personas desaparecidas en la Región de Coquimbo y otras dos en la Región de Atacama.

Asimismo, informó que el sistema frontal deja 17 personas lesionadas, 1.168 albergadas -principalmente en las regiones Metropolitana, Atacama y Coquimbo- y 104.504 personas en condición de aislamiento, concentradas mayoritariamente en Atacama y Coquimbo debido a cortes de rutas y crecidas de cauces.

Más de 19 mil viviendas con daños

Según el balance, el impacto que las lluvias, aluviones y remociones en masa han ocasionado estragos sobre la infraestructura habitacional.

Al momento, Senapred contabilizó 76 viviendas destruidas, 2.121 con daño mayor, 16.948 con daño menor y 888 inmuebles que continúan siendo evaluados por equipos municipales.

Cebrián precisó que estas cifras siguen siendo preliminares, ya que dependen de las inspecciones que realizan los municipios y de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

La autoridad informó que durante la jornada continuaron las evacuaciones preventivas por riesgo de desbordes y remociones en masa, reforzadas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

“Durante el día hemos seguido reforzando los procesos de evacuación de personas, ya sea por aumento de caudales o por remociones en masa, realizados principalmente por equipos locales mediante el envío, a la fecha desde que inició el evento, de 124 mensajes SAE”, indicó la directora de Senapred.

Añadió que el 76% de esos mensajes se ha concentrado entre las regiones de Atacama y Coquimbo, las zonas que han registrado las mayores afectaciones por el evento meteorológico.

Además, precisó que durante la tarde se emitieron cuatro nuevos mensajes SAE para distintas comunas de la Región de Valparaíso, debido al aumento del caudal del río Aconcagua.

“A las 19.30 de hoy se enviaron cuatro mensajes a distintas comunas de la Región de Valparaíso por crecida del río Aconcagua, pidiendo a las personas que viven o permanecen en las cercanías del río mantenerse informadas y atentas a la evolución de la situación”, señaló.

Suspensión de clases

Durante el balance, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció nuevas suspensiones de clases como medida preventiva frente a la continuidad del sistema frontal y las alertas meteorológicas vigentes en distintas zonas del país.

La autoridad informó que se resolvió suspender las clases durante el martes 21 y el miércoles 22 en toda la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la Región de Atacama, debido a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

Asimismo, precisó que solo para el martes 21 se determinó la suspensión de actividades escolares en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, en la Región de Atacama; San José de Maipo y Tiltil, en la Región Metropolitana; además de las provincias de Petorca -que comprende las comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar- y Marga Marga, donde la medida regirá en Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache, todas en la Región de Valparaíso.

El secretario de Estado explicó que la decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación en aquellas zonas donde se mantienen pronósticos de precipitaciones intensas, crecidas de cauces y eventuales remociones en masa.

Rescates aeromédicos y refuerzo de telecomunicaciones

En materia de respuesta a la emergencia, Senapred informó que durante este lunes se realizaron traslados y rescates aeromédicos en la Región de Atacama para asistir a personas que permanecían aisladas en la comuna de Alto del Carmen.

Paralelamente, y a solicitud del organismo, las empresas de telecomunicaciones desplegaron carros móviles para reforzar la cobertura de telefonía celular en distintas comunas de Atacama, donde las precipitaciones han provocado interrupciones e inestabilidad en las comunicaciones.

Respecto de las condiciones meteorológicas, la directora nacional de Senapred informó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alarma por precipitaciones intensas en la provincia de Huasco hasta la tarde del martes, además de una alerta por tormentas eléctricas para la Región de Valparaíso y otra por precipitaciones moderadas a fuertes en la Región de Coquimbo.

En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 138.000 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía, siendo Valparaíso y Coquimbo las zonas con la mayor cantidad de interrupciones.

Finalmente, Cebrián reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de autocuidado y evitar exponerse a sectores afectados por la emergencia.

“Insistir en hacer un llamado a las personas al autocuidado, a no internarse en zonas que se han visto afectadas producto del sistema frontal y a mantenerse informadas a través de los canales oficiales”, concluyó.