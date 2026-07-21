Estados Unidos alerta a sus nacionales “en todo el mundo” ante posibles ataques iraníes
“Debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista”, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado este lunes una “alerta mundial” en la que ha recomendado a sus ciudadanos “en todo el mundo que extremen las precauciones”, alegando que, ante las “crecientes tensiones en Medio Oriente”, Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar legaciones diplomáticas e intereses estadounidenses.
“El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones”, reza un comunicado difundido por la dirección de la cartera diplomática responsable de asuntos consulares, la cual advierte que, “debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista”.
Por ello, ha instado a los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Próximo a “extremar las precauciones y la vigilancia”, así como a “estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes”.
Asimismo, ha exhortado a aquellos que se encuentren fuera de la región a “reconsiderar sus viajes a la región o transitar por ella” si esto está previsto en sus trayectos.
El peligro, ha explicado la cartera que dirige Marco Rubio, responde a que “instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente, han sido blanco de ataques”.
“Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, ha alertado en este sentido.
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