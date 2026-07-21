El 19 de abril Colo Colo tuvo un grave problema. Además de perder ese día ante Palestino en el estadio Monumental, también se produjo la lesión del meta Fernando De Paul, quien sufrió una avulsión del isquiotibial derecho, problema que lo obligó a pasar por el quirófano y lo alejó varios meses de las canchas. A la semana siguiente, el canterano de 19 años Gabriel Maureira tomó el arco del Cacique y, en líneas generales, ha respondido. Eso sí, siempre rondó la posibilidad de que cuando se abriera el mercado de pases se contratara a un portero. Ahora, ese día llegó: según confirmó El Deportivo, Santiago Mele tiene todo arreglado para firmar en Pedrero y ser el nuevo arquero del club. El golero fue parte de la lista de Uruguay en el Mundial.

El arquero charrúa de 28 años llega a Macul en calidad de préstamo, ya que su pase pertenece a Monterrey de México. La duración será de un año, por lo que su vínculo terminará a mediados de 2027. El meta también estaba siendo contactado por Independiente, pero privilegió llegar al Cacique.

Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero

En una formalidad habitual en los albos, en esta jornada se producirá una reunión extraordinaria de directorio, cuya única materia a tratar será la ratificación de las gestiones que realizó la dirección deportiva para convencer al guardameta uruguayo.

No fue el único candidato. La semana pasada se supo que el Cacique estaba interesado en el portero Vozinha, figura en el arco de Cabo Verde durante su sorprendente participación en la Copa del Mundo. De hecho, desde el Monumental reconocieron contactos. El africano tiene otras tentadoras propuestas.

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No iba a ser considerado en México

Luego de dos años en Junior de Barranquilla, elenco con el que justamente enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024, el portero uruguayo fichó por Monterrey el año pasado.

Con los Rayados alcanzó a disputar 41 partidos, pero algunos errores, el cambio de entrenador y las plazas para extranjeros terminaron por condenarlo. Matías Almeyda, entrenador del club, no lo considerará en lo que queda de este 2026, por lo que el charrúa, que viene de ser parte de la lista de jugadores uruguayos que estuvieron en la Copa del Mundo, busca un nuevo destino.

“Creo que viene siendo un gran desafío. En lo personal está demandando de mí lo mejor. Cuando llegué acá dije que estaba para sumar desde el lugar que me toque y en este tiempo me ha tocado sumar más de afuera que dentro pero sabiendo que esto es fútbol”, declaraba en febrero de este año, cuando perdió el puesto en Monterrey.