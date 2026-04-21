Problemas para Colo Colo: Fernando de Paul sufre una grave lesión que lo aleja del resto de la primera rueda

Colo Colo recibió una lamentable noticia esta jornada. El arquero Fernando de Paul sufrió una grave lesión que lo tendrá varias semanas fuera de la actividad.

El guardameta se lesionó en la zona de la rodilla derecha en el pasado encuentro contra Palestino por la décima fecha de la Liga de Primera. En el momento en el que el cuadro árabe anotó el segundo gol, el que sería luego anulado, el portero al seguir la pelota dio un mal paso y se dobló la rodilla derecha, generando la preocupación del cuerpo médico.

“Ojalá no sea nada, no tiene dolor de rodilla”, había declarado en la oportunidad el técnico Fernando Ortiz tras el partido, esperanzado en que todo se tratara nada más que de un susto por un mal movimiento de la extremidad.

Lo cierto es que el guardameta debió someterse a los exámenes de rigor, donde quedó determinado que sufrió una desinserción de uno de los isquiotibiales según informó TNT Sports, por lo que tendrá que ser operado en los próximos días para tratar la dolencia.

De esta manera, considerando el tiempo de recuperación, es muy probable que de Paul no pueda volver a competir en lo que resta de la primera rueda de la Liga de Primera.

Con esto, las variantes que tendrá Ortiz para cubrir el arco son Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira. En el pulso, quien tiene las opciones de llevar la titularidad es este último, pues fue quien ingresó el último fin de semana para reemplazar a De Paul.

Por lo pronto, Colo Colo deberá continuar con su proceso de preparación para encarar la undécima fecha del campeonato. Este 26 de abril deben presentarse en el estadio Ester Roa para enfrentarse a Universidad de Concepción.

El Cacique intentará reafirmarse en la parte alta de la tabla, pues tras la caída contra Palestino quedaron ubicados en la tercera posición con 18 puntos. Eso sí, mantienen una cierta tranquilidad, pues registran un partido menos disputado debido al aplazamiento del choque contra Coquimbo Unido, por la novena fecha, duelo que quedó programado para el domingo 3 de mayo.