Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

La inteligencia artificial ha dejado de ser un área de experimentación aislada para convertirse en la columna vertebral operativa de los grandes proveedores de servicios tecnológicos. En un movimiento que refleja esta maduración de la industria, el Grupo Almaviva anunció la creación de una Dirección Global de IA, una nueva estructura diseñada para escalar el desarrollo de soluciones basadas en datos y consolidar sus plataformas propietarias .

La decisión representa la formalización de una estrategia en la que el conglomerado ha invertido más de USD 120 millones durante los últimos tres años, principalmente en investigación, desarrollo tecnológico y la construcción de modelos de IA con el respaldo de instituciones europeas.

Liderazgo unificado y estrategia de mercado

La nueva repartición estará a cargo de Valeria Sandei, quien asumirá la Dirección Global de IA en paralelo a su actual posición como CEO de Almawave, la compañía especializada en datos e inteligencia artificial del mismo grupo. Sandei reportará de manera directa a Marco Tripi, CEO global del Grupo Almaviva.

El mandato de esta nueva dirección es coordinar la estrategia global de IA y su llegada al mercado. Esto implica abarcar toda la cadena de valor tecnológico para garantizar que la oferta de soluciones basadas en IA tenga mayor velocidad, escala y consistencia.

“Nuestro objetivo es convertir la inteligencia artificial en un motor concreto de generación de valor para nuestros clientes. El grupo lleva años invirtiendo en tecnologías propietarias y en el desarrollo de capacidades diferenciadas, además de sólidas alianzas locales. Con esta nueva estructura, podemos acelerar la integración de estas capacidades en todas nuestras operaciones a escala global”, explicó Sandei en un comunicado tras el anuncio.

El peso de América Latina y el puente a través de TIVIT

El rediseño organizacional de Almaviva ocurre en un momento en que América Latina ha pasado a ser una pieza fundamental en la estructura de ingresos de la compañía.

Actualmente, la región representa el 40% de los ingresos totales del grupo, una cifra que explica el rol estratégico que jugará TIVIT en esta nueva etapa.

TIVIT, como filial y plataforma de servicios tecnológicos del grupo en la región, funcionará como el canal principal para desplegar estas nuevas capacidades en el mercado latinoamericano.

La nueva gobernanza global le otorga a TIVIT acceso directo a tecnologías propietarias (herramientas y modelos de IA desarrollados de forma nativa por el Grupo Almaviva), conocimiento centralizado y ejecución de alta complejidad.

Leonardo Covalschi, CEO de TIVIT LATAM, abordó el impacto que esta reorganización tendrá en la operación local: “La creación de esta estructura global de IA conecta de manera más directa las capacidades del grupo con las necesidades de nuestros clientes en América Latina. Esto eleva nuestro posicionamiento y amplía significativamente el valor que podemos ofrecer”.