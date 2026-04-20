Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

Por lo general, los altos ejecutivos de las grandes corporaciones tecnológicas prefieren proyectar una imagen de control absoluto. En sus keynotes, el futuro siempre es una gráfica que apunta invariablemente hacia arriba y a la derecha.

Sin embargo, en la carta a los accionistas de Amazon correspondiente al año fiscal 2025 -publicada hace solo unos días-, su CEO, Andy Jassy, decidió tomar una ruta distinta.

Para explicar el momento actual de la compañía, Jassy citó a The Beths, una banda de indie rock de Nueva Zelanda. El título de su último álbum, Straight Line Was a Lie ( La línea recta era una mentira ), le sirvió al ejecutivo como metáfora perfecta para desmitificar cómo se construye el futuro.

“La mayoría de los esfuerzos a largo plazo no siguen una línea recta”, escribe Jassy. “ El progreso salta; a veces avanza en zigzag, a veces se estanca (...) o te obliga a volver a la línea de salida. A veces, parece que corres en círculos ”, asegura.

La misiva revela la anatomía de una empresa que, habiendo facturado 717.000 millones de dólares el año pasado, reconoce que la única forma de sobrevivir a las actuales “inflexiones” (como la inteligencia artificial, la robótica y los conflictos geopolíticos) es abrazar la ambigüedad y aceptar múltiples caminos a la vez.

La regla del “2 es mayor que 0”

Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

Uno de los puntos más reveladores de la carta es cómo Amazon aborda la innovación logística. En lugar de apostar por una sola tecnología para resolver el problema de las entregas rápidas, la empresa prefiere invertir en caminos paralelos, asumiendo que algunos fracasarán.

Jassy lo resume en una fórmula simple: es mejor tener dos opciones funcionando que debatir eternamente para terminar con cero.

Hoy, Amazon empuja tres iniciativas simultáneas para acelerar los despachos: los Same Day Fulfillment Centers (Centros de cumplimiento en el mismo día), Prime Air, su proyecto de drones autónomos que busca entregar paquetes; y Amazon Now, un servicio de entrega en 20 minutos impulsado por micro-centros urbanos que ya es un éxito en India y comienza a expandirse por otros países.

Volver a la línea de partida

Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología Brendan McDermid

El verdadero elefante en la habitación de la industria actual es, por supuesto, la Inteligencia Artificial. Aquí, el tono de Jassy se adentra en la dura realidad del hardware y el rediseño.

Para Amazon, la IA es un “multiplicador”. Y ese multiplicador tiene un costo astronómico: el flujo de caja libre de la empresa cayó drásticamente de 38.000 millones a 11.000 millones de dólares, impulsado principalmente por una inversión de capital de más de 50.000 millones destinados a infraestructura de IA.

Más interesante aún es la lección operativa que Jassy comparte: la disposición a destruir lo que ya funciona. La carta detalla cómo el equipo de Amazon Bedrock tuvo que rehacer completamente su motor desde cero en solo 76 días.

Lo mismo sucedió con Alexa. Para convertirla en una asistente verdaderamente útil (Alexa+), tuvieron que “reconectar por completo su cerebro”, desechando la arquitectura que daba servicio a 600 millones de dispositivos activos.

Más allá de la pantalla

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Hacia el final, el documento se asoma a las fronteras físicas de la empresa. Más de un millón de robots ya operan en sus centros de distribución, y la red satelital de órbita baja, Amazon Leo -que busca llevar Internet de alta velocidad a zonas rurales y proveerá el Wi-Fi de los aviones de Delta a partir de 2028-, se prepara para su despliegue comercial masivo.