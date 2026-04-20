SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    En su carta anual a los accionistas, Andy Jassy usa una metáfora poco habitual en el mundo corporativo para describir el momento de Amazon: el futuro no avanza en línea recta.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología Noah Berger

    Por lo general, los altos ejecutivos de las grandes corporaciones tecnológicas prefieren proyectar una imagen de control absoluto. En sus keynotes, el futuro siempre es una gráfica que apunta invariablemente hacia arriba y a la derecha.

    Sin embargo, en la carta a los accionistas de Amazon correspondiente al año fiscal 2025 -publicada hace solo unos días-, su CEO, Andy Jassy, decidió tomar una ruta distinta.

    Para explicar el momento actual de la compañía, Jassy citó a The Beths, una banda de indie rock de Nueva Zelanda. El título de su último álbum, Straight Line Was a Lie (La línea recta era una mentira), le sirvió al ejecutivo como metáfora perfecta para desmitificar cómo se construye el futuro.

    “La mayoría de los esfuerzos a largo plazo no siguen una línea recta”, escribe Jassy. “El progreso salta; a veces avanza en zigzag, a veces se estanca (...) o te obliga a volver a la línea de salida. A veces, parece que corres en círculos”, asegura.

    La misiva revela la anatomía de una empresa que, habiendo facturado 717.000 millones de dólares el año pasado, reconoce que la única forma de sobrevivir a las actuales “inflexiones” (como la inteligencia artificial, la robótica y los conflictos geopolíticos) es abrazar la ambigüedad y aceptar múltiples caminos a la vez.

    La regla del “2 es mayor que 0”

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Uno de los puntos más reveladores de la carta es cómo Amazon aborda la innovación logística. En lugar de apostar por una sola tecnología para resolver el problema de las entregas rápidas, la empresa prefiere invertir en caminos paralelos, asumiendo que algunos fracasarán.

    Jassy lo resume en una fórmula simple: es mejor tener dos opciones funcionando que debatir eternamente para terminar con cero.

    Hoy, Amazon empuja tres iniciativas simultáneas para acelerar los despachos: los Same Day Fulfillment Centers (Centros de cumplimiento en el mismo día), Prime Air, su proyecto de drones autónomos que busca entregar paquetes; y Amazon Now, un servicio de entrega en 20 minutos impulsado por micro-centros urbanos que ya es un éxito en India y comienza a expandirse por otros países.

    Volver a la línea de partida

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología Brendan McDermid

    El verdadero elefante en la habitación de la industria actual es, por supuesto, la Inteligencia Artificial. Aquí, el tono de Jassy se adentra en la dura realidad del hardware y el rediseño.

    Para Amazon, la IA es un “multiplicador”. Y ese multiplicador tiene un costo astronómico: el flujo de caja libre de la empresa cayó drásticamente de 38.000 millones a 11.000 millones de dólares, impulsado principalmente por una inversión de capital de más de 50.000 millones destinados a infraestructura de IA.

    Más interesante aún es la lección operativa que Jassy comparte: la disposición a destruir lo que ya funciona. La carta detalla cómo el equipo de Amazon Bedrock tuvo que rehacer completamente su motor desde cero en solo 76 días.

    Lo mismo sucedió con Alexa. Para convertirla en una asistente verdaderamente útil (Alexa+), tuvieron que “reconectar por completo su cerebro”, desechando la arquitectura que daba servicio a 600 millones de dispositivos activos.

    Más allá de la pantalla

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Hacia el final, el documento se asoma a las fronteras físicas de la empresa. Más de un millón de robots ya operan en sus centros de distribución, y la red satelital de órbita baja, Amazon Leo -que busca llevar Internet de alta velocidad a zonas rurales y proveerá el Wi-Fi de los aviones de Delta a partir de 2028-, se prepara para su despliegue comercial masivo.

    La carta del CEO de Amazon Andy Jassy es la bitácora de un conglomerado que entiende que el desarrollo tecnológico contemporáneo es un proceso caótico y costoso, y como cantan The Beths, el verdadero crecimiento está en saber qué hacer cuando te toca volver a empezar.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialAmazonAndy JassyCEOJeff BezosThe BethsRobóticaDronesGeopolíticaInternet satelitalAmazon LeoLogísticaPrime AirAmazon NowAmazon BedrockAlexaAlexa+

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta preventiva por probables tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos por las lluvias

    Ketamina, granadas y casas de tortura: la condena a célula del Tren de Aragua que operaba desde Antofagasta

    La mayor cartera de proyectos de la historia de Chile: Daniel Mas cuenta los planes para impulsar la minería

    Jara y megarreforma de Kast: “El gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura”

    Squella señala que debería “ingresar luego” proyecto de ley que sancione a encapuchados: “Ocultar tu identidad debería ser un delito”

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025
    Chile

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Senapred declara alerta preventiva por probables tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos por las lluvias

    Ketamina, granadas y casas de tortura: la condena a célula del Tren de Aragua que operaba desde Antofagasta

    García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado
    Negocios

    García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados
    Tendencias

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Qué se sabe del gen de riesgo que podría provocar Alzheimer, según un reciente estudio

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League
    El Deportivo

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League

    La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

    La historia de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino
    Cultura y entretención

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    Metro de Santiago y Universidad de Chile firman acuerdo para llevar nueva sala del MAC a estación Bellas Artes

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones
    Mundo

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    “Gritó a sus asesores durante horas”: Revelan la polémica reacción de Trump durante rescate de piloto en Irán

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores