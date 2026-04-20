Senapred declara alerta preventiva por probables tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos por las lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) emitió una alerta temprana preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana, además de incluir a O’Higgins y Maule por evento meteorológico y riesgo de deslizamientos de masa por las lluvias.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) marcó la jornada de este lunes como el día en que más precipitaciones caerán en el país.

El organismo activó la alerta para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por evento meteorológico, la que estará vigente hasta que las condiciones meterológicas así lo ameriten

Asimismo, esta mañana, Senapred actualizó la alerta incorporando la variable de tormentas eléctricas para las diez comunas de la RM.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes —deslizamientos, caídas de rocas— es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal.

Mientras que en O’Higgins es de alta en el Valle Longitudinal (San Fernando), Precordillera y Cordillera, moderada en Cordillera de la Costa y Valle Longitudinal (Rancagua) y baja en el litoral de la región. Y en Maule es alta en Precordillera y Cordillera, moderada en el Valle Longitudinal y baja en el litoral y cordillera de la costa de la región.

Asimismo, en la séptima región se reportó la activación de la quebrada Santa Rita en Ruta J-55 a la altura del kilómetro 65. Debido a lo anterior, se registran nueve personas aisladas, las cuales se encontraban en el sector realizando actividades recreativas. Desde el Senapred afirmaron que estas se encuentran en buenas condiciones, siendo derivadas momentáneamente a la mina de la empresa Biobío.

Respecto a la caída de precipitaciones que viene, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la DMC se indica que los montos estimados de precipitación (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) durante el evento son los siguientes: Cordillera costa 2 a 5 mm de lluvia; valle 5 a 10 mm de lluvia; precordillera 5 a 15 mm; cordillera 10 a 20 mm de lluvia y vientos de entre 40 y 50 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Por su parte, en O’Higgins se espera que las precipitaciones dejen agua caída en cada sector; en detalle serían: valle 2 a 5 mm de lluvia; precordillera 5 a 10 mm; cordillera 5 a 10 mm de lluvia y vientos de entre 25 y 40 km/h.

Cierre en Complejo Fronterizo Los Libertadores

Desde la Unidad de Pasos Fronterizos, emitieron un comunicado a través de redes sociales señalando que “tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este lunes 20 de abril”.

“La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), en especial en el sector chileno, que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, afirmaron desde el complejo.

A partir de las 11.00 horas de Chile y 12.00 horas de Argentina de este lunes 20 de abril, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente. El túnel internacional cerrará a las 13.00 horas de Chile y 14.00 horas de Argentina.