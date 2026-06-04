Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

Santiago, 3 de junio de 2026. La Confederacion de Estudiantes de Chile convoca a jornada de paro nacional, con una marcha desde Plaza Baquedano. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que en el contexto de la marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) de este miércoles se registraron 35 personas detenidas y, afirmó, que la joven que resultó herida en su cabeza, habría sido alcanzada por una piedra lanzada por los mismos manifestantes.

Fue en declaraciones con T13 que la autoridad regional entregó un balance tras la jornada de protestas convocada por la organización estudiantil en rechazo a la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, al proyecto de Escuelas Protegidas y eventuales recortes en Educación.

En ese contexto, Codina señaló que hubo una participación total de hasta 4.500 personas durante la movilización por un trazado no autorizado, que iba desde Baquedano al poniente.

“Hay tres carabineros con lesiones leves, hay 35 personas detenidas, tres de ellos por porte y lanzamiento de bombas molotov", afirmó Codina.

Respecto a otros incidentes en la movilización, la autoridad detalló que hubo tres civiles lesionados. “Uno de ellos incluso por riñas internas entre quienes participaban de la marcha", agregó.

“Incluso, me sorprendió ver al señor Mario Aguilar, al presidente del Colegio de Profesores, que señalaba en una alocución en redes sociales que esta era una marcha totalmente pacífica, y se ve en la misma alocución pasar detrás de él a dos personas con bombas molotov. Entonces, ¿de qué marcha pacífica hablamos?“, cuestionó el delegado.

Durante la conversación, Codina también abordó la situación de una joven estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, quien fue herida y trasladada hasta la ex Posta Central.

“Lo que nosotros pudimos observar durante el transcurso de esta actividad, es que probablemente fue una piedra lanzada por gente que estaba dentro de la manifestación la que pudo haber dañado y herido a esta mujer”, confirmó Codina.

“Nos parece adecuado que Carabineros la haya asistido y trasladado hasta un recinto asistencial”, valoró el delegado.

Respecto a la calidad procesal de la joven, Codina señaló que “sé que quedó apercibida, porque ella era parte de los disturbios que se ocasionaban en las afueras del (centro cultural) Gabriel Mistral”.

Ante lo anterior, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, señaló que la joven quedó “gravemente herida”.

“En el marco de la marcha convocada por los estudiantes hoy miércoles 03 de junio, se volvieron a repetir graves situaciones de violencia policial en contra de manifestantes y observadores de derechos humanos. Una estudiante de la Facultad de Derecho que participaba como Observadora de la marcha ha resultado gravemente herida", afirmó Nash.

Acompañando un texto de mayo pasado, Nash agregó que “reitero lo que señalamos como Cátedra de Derechos Humanos hace algunos días: debemos evitar una escalada de violencia represiva en contra de los estudiantes”.

Polémica por trazado aprobado

Respecto al trazado solicitado, Codina explicó que se realizó una primera reunión con los equipos a cargo de actividades masivas, tras la solicitud de autorización de los convocantes.

Luego de eso, se fijó una segunda reunión para el viernes 29 de mayo, la que no fue atendida por los solicitantes, de acuerdo al delegado de la RM, a pesar de los correos enviados.

“Que después se produzca la crítica y la molestia con relación al trayecto aprobado, es únicamente por la ausencia que tuvieron a la reunión del día viernes y en segundo lugar, que no contestaron los llamados telefónicos", dijo Codina, quien se comprometió a revelar las pruebas de los intentos de contacto.

Posteriormente, Codina detalló que ese viernes en cuestión, se les iba a informar el trayecto definitivo aprobado, que comprendía desde Plaza Los Héroes, hacia el poniente, hasta Metro Ecuador.

“Posteriormente, ellos lo que hacen es concurrir a la delegación el día de ayer, donde se les hace llegar el documento, donde se les indica el trayecto aprobado. Entonces, que es lo que sucede la tarde de ayer, y que me preocupa, es que yo veo a estas organizaciones, que en vez de reconocer que se les reconocer que se les respeta el derecho a movilización y que la delegación está accediendo, a pesar de lo que significa a cortar la Alameda en una zona céntrica", explicó Codina por el trazado aprobado.

“En vez de reconocer, levantan información en redes sociales, tratando de generar insidia y señalan que no se les está autorizando la marcha”, manifestó.