Funcionaria PDI enfrenta a asaltantes que la atropellaron en la salida de un banco de San Miguel y hiere a tres de ellos

Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a los sujetos que concretaron el robo a una clienta de un banco en San Miguel, cerca de las 14.00 horas de este lunes.

El hecho se registró en la intersección de calle Lazo con Gran Avenida, en una cuadra en la que hay sucursales de cuatro instituciones bancarias y está cerca de un cuartel de la PDI.

La Fiscalía Metropolitana Sur indaga lo ocurrido con apoyo de personal especializado de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.

El fiscal José Manuel Mac-Namara explicó que la funcionaria de la PDI intervino para frustrar el delito siendo atropellada por los sujetos, momento en que extrae su armar de servicio y dispara desde el capó, hiriendo a tres de los cuatro integrantes de la banda.

“Una víctima que había sacado dinero desde un banco en las inmediaciones es abordada por tres sujetos que la agreden físicamente, causándole lesiones de carácter leve y sustrayéndole el dinero que tenía consigo, que eran cerca de 3 millones de pesos”, relató el persecutor.

Mac-Namara indicó que cuando estos tres sujetos van huyendo en dirección a un vehículo que lo estaba esperando, la funcionaria de la PDI que se percató de los sucedido, interviene.

“Se identifica con una funcionaria de la PDI y los imputados a bordo de este vehículo acometen contra ella con violencia, atropellándola, quedando en el capó del vehículo, sacando su arma de fuego, efectuando disparos en contra de estos sujetos”, relató el fiscal.

La acción de la funcionaria permitió detener a cuatro sujetos, un chileno y tres extranjeros, todos menores de edad.

Según detalló el Ministerio Público, uno de ellos tiene lesiones graves y estaría en riesgo vital. Los otros dos resultaron con heridas de menor gravedad y el cuarto detenido no tiene lesiones.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, destacó la acción de la oficial policial del área investigativa de la institución.

Abate precisó que la oficial transitaba por el lugar al haber finalizado su turno de trabajo e interviene al percatarse de personas pidiendo auxilio, entre ellas la víctima.

“Ella finalmente queda en el capó del auto, es arrastrada algunos metros y hace uso de su arma de fuego”, contó.

Se indaga si los detenidos están involucrados en delitos similares en la zona.