Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

A la hora de armar o actualizar un computador de escritorio, la elección de la memoria RAM suele ser una decisión más bien práctica.

El kit Kingston FURY Beast DDR4 RGB (específicamente el modelo KF432C16BB12AK2/32 de 32GB, conformado por dos módulos de 16GB) llega exactamente a responder esa necesidad: ofrece un rendimiento estable y una estética llamativa sin requerir configuraciones engorrosas .

En La Tercera probamos el kit de Kingston que ya se encuentra disponible en Chile.

Diseño

Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

Físicamente, estamos ante un par de tarjetas equipadas con un disipador de calor de aluminio negro de bajo perfil. Este diseño de Kingston resulta sumamente funcional, ya que encaja sin problemas en la mayoría de las placas madre , incluso si utilizas disipadores de aire voluminosos para el procesador.

Esto puede ser accesorio: aunque estamos hablando de un componente que va en el interior de un computador de escritorio, el kit no deja de lado el diseño.

El principal atractivo visual es su barra de iluminación RGB personalizable . Este sistema se gestiona directamente a través del software Kingston FURY CTRL o mediante los programas de control RGB de los principales fabricantes de placas base.

El resultado es un apartado estético limpio y altamente configurable.

Instalación y especificaciones

Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

En cuanto a las especificaciones duras, este kit opera a 3200 MT/s con latencias CL16 y un voltaje de 1.35V . Estos números representan el punto de equilibrio ideal para cualquier usuario que busque jugar títulos modernos o realizar tareas exigentes de productividad.

Los 32GB de capacidad total (en formato Dual Channel) aseguran que navegadores con múltiples pestañas abiertas, software de edición gráfica y videojuegos de mundo abierto funcionen con absoluta fluidez.

La configuración inicial es totalmente directa. Las tarjetas FURY Beast cuentan con certificación oficial Intel XMP y están etiquetadas como Ready for AMD Ryzen . Esto se traduce en que, al instalarlas, basta con ingresar a la BIOS de tu equipo y seleccionar el perfil predefinido para que las memorias alcancen inmediatamente su velocidad de fábrica de 3200 MT/s.

Para usuarios menos experimentados, las memorias también incluyen una función Plug N Play que ajusta automáticamente la velocidad a 2666 MT/s en sistemas compatibles, garantizando que el computador arranque de inmediato con mejoras de rendimiento base.

¿Vale la pena?

Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

El kit Kingston FURY Beast DDR4 RGB de 32GB es una actualización contundente y segura para tu equipo de trabajo. Entrega las velocidades necesarias para sacar el máximo provecho a tu procesador, aporta un diseño llamativo a tu gabinete y cuenta con el respaldo técnico y la garantía de por vida característica del fabricante.

Es una compra inteligente para el mercado chileno actual, diseñada para instalarse, encenderse y entregar resultados de inmediato. Está disponible en 8GB, 16GB, 32GB, 64GB y 128GB.