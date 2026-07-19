Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

La emergencia levantada por el sistema frontal sigue concentrando los esfuerzos de las autoridades a lo largo del país. Si bien el pronóstico del tiempo en algunas zonas permite un respiro del evento meteorológico, en algunas regiones se mantiene una condición sinóptica de sistema frontal para este próximo 20 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tiene vigentes dos alarmas por precipitaciones intensas , correspondientes a un sistema frontal. Ambas están fijadas para la mañana de este domingo hasta la mañana del lunes.

Una de ellas afecta a la Región de Coquimbo y conlleva la caída de 40-60 mm de agua durante este 19 de julio. La otra está inserta en la costa a la precordillera de la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama. Para este evento se prevé que las continuas precipitaciones provoquen una alta probabilidad de saturación de los suelos, con un estimado de 60 a 100 mm de lluvia que caerá.

Asimismo, el organismo emitió dos alertas meteorológicas correspondientes a la misma condición sinóptica, que también ocurrirán el lunes. La primera de ellas es un pronóstico de vientos moderados a fuertes, desde la mañana de este domingo hasta la noche del 20 de julio, afectando zonas de Atacama y Coquimbo.

La segunda corresponde a un viento moderado a fuerte, desde la tarde del pasado viernes hasta la noche de este próximo 20 de julio. Esto, en sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. La máxima velocidad que se espera que alcancen los vientos durante el lunes es de 100 km/h.

Cabe destacar que las clases están suspendidas para mañana en la Región de Valparaíso, la Provincia de Huasco en la Región de Atacama y la Región de Coquimbo. El pronóstico del tiempo en sectores de esas regiones, según la DMC, es el siguiente:

En Valparaíso se espera una mínima de 10°c y una máxima de 14°c para ese día, con el tiempo cubierto, lluvia, chubascos, además de un viento con velocidad de 25 y 40 km/h durante la noche.

En el caso de Huasco, su mínima será de 12° y la máxima de 16°, con el clima cubierto, chubascos y lluvia durante el día. Para la mañana, la DMC anticipa viento con velocidad entre 40 y 60 km/h.

Para La Serena y Coquimbo, su mínima y máxima serán de 11° y 15°, respectivamente. Tendrá lluvia y una probable tormenta eléctrica durante la mañana.